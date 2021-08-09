特企／決斷啟動自我探索的旅程　一本讓人下定決心的好書

作為一位成就非凡的女性領導者，同時還必須扮演好母親、妻子、女兒與媳婦等角色，電通行銷傳播集團台灣執行長唐心慧（Jennifer Tang），在出版了《人生，我選擇以上皆是》的第一本暢銷書之後，最新著作《人生有所謂，決斷無所畏》正式問世，新書甫上市一周，即榮登博客來暢銷排行榜第一名。也讓如今的她，又多了個暢銷作家的身分。





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忠於自我並不斷追求挑戰，是唐心慧面對人生的基本態度，而她，也總是一次又一次突破自我，完成別人眼中的不可能。現實世界的唐心慧，彷彿就是經典電影《3 Idiots》（台灣譯名：三個傻瓜）中能力超群、無所不能的男主角藍丘--「不斷追求卓越，然後被成功追著跑」！





然而，要像唐心慧一樣，把人生「活成自己想要的樣子」，必須仰賴強大的心志與決斷力，而這也是她在新書《人生有所謂，決斷無所畏》中，要與讀者分享的心得。唐心慧認為，養成強大的決斷力，有助於發掘並創造自己的真心想望，也唯有找到心之所向，才能擁有發自心靈的喜悅，達到人生的真正成就。





唐心慧年僅14歲就帶著弟弟出國讀書，在異地自立生活了8年，紐約大學行銷管理系畢業後，唐心慧沒有留在美國工作，而是決定回台灣貢獻所學。回台後，她也沒有如父親所願，進到父親的公司繼承家業。憑藉著對品牌、行銷創意的專業與熱情，唐心慧選擇從外商公司最基層的AE做起，37歲就成為國際級廣告公司最年輕的董事總經理。





目前，唐心慧在電通行銷傳播集團擔任台灣執行長，在廣告行銷領域一待就是25年，並帶領十間公司、一千多位夥伴，時常需要她在關鍵時刻發揮決斷力。唐心慧相信，決斷力影響人生發展，練就決斷力，就能指引出方向，而教導她擁有決斷力的人，正是她的父親。





對於唐心慧來說，父親是影響她一生最大的人。她在新書中回憶起小時候家中遭逢變故，母親因幫人作保背負龐大債務時，父親讓她見識到甚麼是說到做到、頂天立地的氣魄。唐心慧說，父親敢於承擔、直接面對挑戰的態度，正是所謂「決斷的力量」，是她從父親身上學習最深之處。





再次總結自己的成功經驗，透過出書分享給更多人，也是出自父親的緣故。父親感嘆於現今社會價值觀扭曲，加上新冠肺炎壟罩全球帶來的動盪不安，讓很多人對於人生與未來都感到迷惘，正是需要指引的時候，因此鼓勵她再次出書，好好告訴大家：「怎麼做好決定，告別糾結人生」。





唐心慧認為，決斷力就像許多技能，是一種熟能生巧的訓練結果，當你願意正面學習、鍛鍊、內化，就有機會掌握它的力量。因此，她除了在新書中歸納出決斷力的養成心法，書末還特別附上「練出決斷力」的引導式筆記，由唐心慧親自設計問題，幫助讀者透過問答思考人生，勇敢為自己做



