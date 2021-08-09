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皮蛋別只拿來涼拌！她「一招」秒做出新食譜：開胃又下飯

▲不少人會將皮蛋拿來做成涼拌料理，就有女網友「一招」做出不同的滋味，成品不僅開胃又下飯！（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲不少人會將皮蛋拿來做成涼拌料理，就有女網友「一招」做出不同的滋味，成品不僅開胃又下飯！（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-08-09 23:21:42

皮蛋味道十分獨特，不少人喜歡將其與豆腐搭配享用，成為一道紅變各大小吃店的涼拌料理。不過，就有一名女網友不再利用涼拌的方式處理，分享「一招」讓皮蛋變得既開胃又下飯！

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原PO於臉書社團《家常菜》上發文，表示先將皮蛋切塊，放入電鍋蒸15分鐘，讓中間糖心部分凝固。再拿出青辣椒或糯米椒，乾鍋煸炒後取出，隨後拿出絞肉，先下鍋炒香，加點米酒胡椒。

她緊接著解釋，「鍋底放點油，把這三樣放在一起炒，加鹽巴，鍋邊下一點米酒翻炒後起鍋」。隨後她也貼出成品照片，大讚直呼「這三樣炒在一起，真的很下飯唷！」甚至推薦嗜辣的老饕，還可以再加點紅辣椒增加口感。

▲網友貼出成品照片。（圖／翻攝家常菜臉書）
▲網友貼出成品照片。（圖／翻攝家常菜臉書）
貼文曝光後，瞬間就引來不少老饕大讚直呼，「這個好下飯喔」、「很讚耶！一定很好吃」、「綠色辣椒、絞肉、皮蛋，這樣搭配一定好吃」、「學到一道新菜謝謝」、「沒吃過這樣的做法」、「看起來好下飯喔」、「感謝您提供的資訊。我改天找機會學習看看」；甚至還有人分享「青龍和豆干+辣椒也很可以」、「皮蛋可以先蒸再切，這樣切的時候就不會浪費蛋黃了」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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