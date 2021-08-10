「出租房屋抵房貸」超賺？過來人指2關鍵：20年前就開始
許多台灣人因為離鄉背井在外唸書或工作，除了借助外地親戚或宿舍外，經常得選擇透過租房的方式找到能夠居住的地方。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「是否『出租房屋用來抵房貸』超賺？」沒想到就有過來人指2點關鍵，直言「20年前就開始」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-10 10:50:08
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「用租屋來賺房貸其實很快吧」的文章表示，「最近突然發現，貸款買房子後再租出去其實很容易賺飽房貸吧？」原PO更接著說「首先先在學校附近買房子，然後隔個好幾間，房租n倍，一度電5-6塊，盤子學生也不知道自己確切費率在哪繳爽爽，多出來的就幫房東還房貸了，而且在學校附近，只要不太誇張到讓人家告，基本上每年都有收益，收入非常穩定，房貸根本不用自己還，相當輕鬆，有沒有租屋賺房貸的卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「20年前就知道了」、「有錢的都賺翻了，你現在才發現？」、「大學附近直接蓋整棟租學生，過幾年轉手翻倍」、「早這樣幹了，要選捷運附近，近北市財富自由，人家已經玩10幾年的東西」、「20年前人家在玩的...你現在才想到，太慢」。
但也有人點出關鍵在於「很多間房屋」和「有人管理」，「這世界沒有容易的事，這個賺錢道理很簡單，但入門門檻太高」、「大家都知道當房東好賺，可是沒有本金阿」、「買房裝潢到租人狀態，也要本錢厚」、「你太晚知道了吧，本多終勝的道理」、「早就沒那麼好賺啦，你自己去看現在在賣的投套，要回本至少不間斷出租二十年以上吧」。（編輯：王柏文）