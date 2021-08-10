反差萌！網翻出「戴資穎抱娃娃」可愛畫面 眾瘋喊：好Q
世界球后戴資穎在2020東京奧運羽球金牌戰後人氣大升，除了她在球場上打球的英姿，或是她私底下可愛的一面，圈粉無數個民眾。近日有網友在網路論壇上討論小戴真的很愛娃娃，網友看到後紛紛留言「也太可愛了吧」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-10 11:26:51
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO一篇「小戴真的很愛娃娃」的貼文，原PO表示，這次東奧看到小戴比完賽後戴著銀牌娃娃趴趴走，回國後下飛機也把娃娃帶載胸前，原PO想到當年世大運的受訪畫面，小戴表示奪牌感言是，「熊很可愛」，引發討論。
貼文一出，網友紛紛留言，「球迷們：我們覺得妳比較可愛」、「看他的訪問都在摸熊哈哈」、「回國片段，影片中注意到小戴 把奧運娃娃黏在身上 好可愛」、「可愛！」、「小戴還特地掛娃娃出門超級可愛」、「小戴真的超！級！可！愛！整個訪問把熊讚抱緊緊，先摸摸頭，又摸摸肚子，再摸摸手」。
小戴私底下其實很喜歡海綿寶寶跟小小兵，在她的IG上很常看到他們的身影。「小戴的腹肌很帥氣，行為都超萌，超愛海綿寶寶的小戴」，也因為腹肌跟可愛的個性成反差，讓網友直呼：「反差萌」！（實習編輯：歐雅如）