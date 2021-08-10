蹭東奧熱度！綠營好感度、討論度「輸給2政黨」

東京奧運8日晚間閉幕，中華隊史無前例拿下2金4銀6銅的佳績，但在出發時爆發選手坐經濟艙、體育署高官坐商務艙事件，考驗著蔡政府的危機處理，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌在賽事期間透過社群網站關心選手情況，賽後也第一時間致電慰問等，替民進黨成功創造不少話題﹔不過，根據QuickseeK快析輿情資料庫觀察，民進黨在東奧期間的好感度、討論度，卻低於國民黨與民眾黨。





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▲東奧開幕前後，各政黨搭著奧運熱，整體討論度與好感度都提升，但民進黨在此期間最高的好感度（0.21），仍落後國民黨（0.22），甚至遠低於民眾黨（0.47）。（圖/QuickseeK快析輿情資料庫提供）

× ▲東奧開幕前後，各政黨搭著奧運熱，整體討論度與好感度都提升，但民進黨在此期間最高的好感度（0.21），仍落後國民黨（0.22），甚至遠低於民眾黨（0.47）。（圖/QuickseeK快析輿情資料庫提供）

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，觀察五月疫情爆發至今各黨的網路聲量，疫情初期，民進黨因受限於無法有效控制疫情，加上欠缺疫苗，民眾叫苦連天、怨聲載道，網路好感度一直處在低迷狀態，儘管手中握有行政資源，仍無法與國民黨、民眾黨有效拉開好感度差距；直到東奧開幕前後，各政黨搭著奧運熱，整體討論度與好感度都提升，但民進黨在此期間最高的好感度（0.21），仍落後國民黨（0.22），甚至遠低於民眾黨（0.47）。





QuickseeK表示，分析民進黨在東奧期間創造的網路好感度不如預期的原因，可發現在臉書上討論東奧的熱門貼文，不乏有藍營人物指出台灣體壇在對選手栽培與資源欠缺的種種問題，單篇貼文創造1萬以上互動的貼文不在少數﹔最熱門的五篇貼文包括羅智強、趙少康、國民黨以及聯合報等泛藍組織，指桌球好手林昀儒曾前往中國受訓、舉重金牌選手郭婞淳先前的發言稱不支持東奧正名等。





QuickseeK分析，網友在這些貼文下的留言風向，聲量最高者為嘲笑民進黨不敢台獨、諷刺當初郭婞淳反東奧正名時遭出征、認為蔡政府的體改較馬政府時期差、認為民進黨收割運動員的成績等。整體而言，藍營意見領袖在這五篇貼文章中，成功帶起近萬則網友回應，帶起不少討論聲量。





▲（圖/QuickseeK快析輿情資料庫提供）

× ▲（圖/QuickseeK快析輿情資料庫提供）

QuickseeK認為，東奧開幕前就發生經濟艙事件，引爆體育改革的論戰，蔡英文與蘇貞昌先後為此事致歉，政府也火速提出六大體育改革面向，包括國訓中心翻新、提升教練待遇、選手待遇、黃金計畫培育38名頂尖選手、照顧退役選手、增加體育預算到134億等，仍阻擋不了民眾對單項協會、中華奧會的怒火。





奧運舉辦期間，民進黨雖成功在網路帶起一定聲量，負面聲量卻也增加不少，並不如黨內所言因東奧選手奪牌而帶來巨大正面效益，接下來政府如何執行落實所提出的體改政策，如同疫苗、振興等議題相當，在在攸關全民對政府的信心所在。



