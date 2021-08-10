特企／加熱即食是王道！「懶得煮的Tom老闆」在家吃好味

相較於先前「全島一命」、「宅在家就是救國」的防疫警戒，現在的台灣正小心翼翼地重拾以往的活力，許久不見的人潮開始湧現；但即使如此，也有不少網友發覺，這場疫情已經徹底改變人們的生活步調、飲食習慣，不僅在防疫期間成功習得煮飯技能，更因此懂得運用網路購物儲備存糧、選購調理包，即便偶爾偷閒懶得煮，也能輕鬆在家享受豐盛又美味的一餐。





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在這場疫情中，異軍突起的防疫物資非「調理包」莫屬，不論保存、加熱食用都很方便，即使是廚房新手也不用擔心；不過民眾對於調理包往往帶有一絲成見，像是醬汁口味普通、勾芡過多不健康、熱量太高，或是調理包裡肉品口感不佳等等；網路電商品牌「懶得煮的Tom老闆」將調理包提升至截然不同的層次，推出麻辣牛腱、南洋叻沙咖哩雞與泰式冬蔭功梅花豬口味，深受重口味消費者的喜愛，在疫情期間熱銷近千組。





「懶得煮的Tom老闆」調理包的美味關鍵在於醬汁，皆是出自兩位香港五星大廚之手—阿東師與阿友師；阿東師曾任職於新竹喜來登、國泰航空貴賓廳行政主廚，阿友師曾任台北知名火鍋店一兵一卒及多家知名餐廳之顧問。除此之外，「懶得煮的Tom老闆」更堅持調理包「絕不勾芡」，留住五星醬汁的原汁原味，捨去多餘的熱量，不只可以單純搭配米飯、麵條等主食一起食用，也可以當作醬料包，創意混搭成為全新菜色。





此外，「懶得煮的Tom老闆」靈活運用兩位主廚獨家研發的醬汁配方，延伸出火鍋湯頭、冷滷等系列產品，其中「麻麻好辣」火鍋湯頭更是年年冬季補貨不及的熱銷商品，使用朝天椒、燈籠椒等多種辣椒一同熬煮，又香又辣的爽度在舌尖味蕾餘波蕩漾，令許多麻辣鍋愛好者深深著迷，且湯頭無添加牛油，讓不吃牛的朋友也能放心一嚐香辣滋味。





不嗜辣的Tom粉則鍾愛「暖男般的胡椒豬肚」、「酸溜溜的酸菜豬肚」火鍋湯底，不同於麻麻好辣的濃縮湯底，這兩款湯底相當有料，有Q彈有勁的台灣在地新鮮豬肚，和酸度恰好的新鮮酸白菜，寒冷的冬日喝上一碗豬大骨熬製的濃郁湯頭，熱氣貫通全身舒暢；而今年冬天，除了上述幾款火鍋湯頭，應消費者回饋建議，「懶得煮的Tom老闆」將推出「加湯不加價」的優惠，以及推出多款香港五星大廚研發的獨門湯頭，令人相當期待。











