半夜頭毛被貓「啃掉一大撮」　奴才握髮忍淚：我真愛你！

這是不是真愛是什麼？網友

李沛穎某天醒來發現自己被啃落一大撮頭髮，罪魁禍首卻大搖大擺躺在旁邊呼呼大睡！李小姐握著斷髮，想到貓咪起床後事不關己的模樣，而自己仍會餵罐罐、供零食給牠，便悲從中來地想要對世界大喊：「我真的好愛貓咪！好愛我的貓！」。

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▲貓咪Freefree喜歡睡在奴才頭邊。（圖／網友李沛穎授權提供）

× ▲貓咪Freefree喜歡睡在奴才頭邊。（圖／網友李沛穎授權提供）

▲而這個可愛的習慣，卻造就了今日的悲劇！（圖／網友李沛穎授權提供）

× ▲而這個可愛的習慣，卻造就了今日的悲劇！（圖／網友李沛穎授權提供）

貓咪名叫Freefree，是隻未滿兩歲的女生，在李小姐家的早午餐店「自由之丘」擔任店貓，得名Free（自由）便是期望牠一生無拘無束、悠閒快樂，可這自由終究過了火！這天李小姐起床，發現床單上散落一大撮毛髮，摸摸原本應該被髮圈捆在腦後，現在卻隨意披散在空中的頭髮，她心裡馬上知曉這悲劇的源頭，就是睡在旁邊的那隻貓！

▲Freefree：怎麼了？這又不是第一次發生！（圖／網友李沛穎授權提供）

× ▲Freefree：怎麼了？這又不是第一次發生！（圖／網友李沛穎授權提供）

沒錯，

Freefree其實是名慣犯，平時便喜歡東啃西啃的牠，常常將衣服、被子、枕頭咬出一個又一個的小洞，最神奇的是牠會挑出奴才最常用、最喜歡的衣服，集中火力啃咬此物，讓那東西得不到好下場！奴才的頭髮也是如此，在第一次經驗後李小姐已有防範，但因近期睡眠品質太好，這次Freefree竟趁深夜，啃下比之前還大撮的毛髮，隔天見奴才指控也不理不睬，實在讓她又生氣又好笑！

▲Freefree：就不是故意的嘛！喜歡你才舔你啊！（圖／網友李沛穎授權提供）

× ▲Freefree：就不是故意的嘛！喜歡你才舔你啊！（圖／網友李沛穎授權提供）

▲Freefree從小被李小姐帶大，感情深厚。（圖／網友李沛穎授權提供）

× ▲Freefree從小被李小姐帶大，感情深厚。（圖／網友李沛穎授權提供）

李小姐知道

Freefree並非刻意搗亂，應是半夜貓咪舔弄頭髮，不小心舔進嘴裡才被咬下，但看到這次被啃掉的髮量，和明明是受害者，卻默默為加害者準備食物的自己，一股悲壯又自豪的感情油然而生：「我實在太愛貓咪啦！」。故事上傳社團後引裡許多貓友的關注：

「妳對牠一定是真愛」、「妳用貓草洗頭吼」、「嗚嗚，我只能給你按讚了QQ」、「我也發生過一摸一樣的事！起床的時候看到一團頭髮掉落，我內心以為自己得了絕症！！結果只是因為養了貓⋯⋯⋯」、「牠嫌妳頭毛太厚，幫妳打薄」。不過貓友們若真的落髮太多，還是建議找時間給醫生檢查，以免遺漏了什麼重要訊息喔！

（編輯：李惠婷）