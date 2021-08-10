孫協志「化身婆婆」要求降低美度　女版王仁甫渾身不自在

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偶像天團5566走紅的孫協志與王仁甫，這次在節目《明星許願池》突破人生新境界，2人為了節目效果不惜形象，自願男扮女裝，敬業的精神讓大家稱讚滿點。

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除了孫協志與王仁甫，製作單位也邀請了6位固定班底，包括宇童、大飛、薔薔、阿虎、Amanda以及Wish，飾演2個家庭的成員，並把所有討論話題貫穿在劇情裡面，而孫協志、王仁甫飾演核心人物婆婆一角，只見孫協志一出場就掀起轟動，他女裝扮相實在美得不像話，自嘲「很像孫媽媽」，還笑說：「只擔心自己太漂亮而已！」並建議造型師讓他戴上老花眼鏡「降低美度」。孫協志坦言10幾年前就有扮過一次女裝，而媽媽看過後也表示真的跟她很像。

▲孫協志笑說自己男扮女裝很像孫媽媽。（圖／民視提供）

從以前就被稱為「自帶眼線」的王仁甫，雖然不是第一次扮女裝，但全妝跟假睫毛，真的讓他對女生化妝佩服不已，因為眼影、假睫毛讓他感到渾身不自在，而女生感十足的他，還被團隊形容具有「靈動美」，讓王仁甫哭笑不得。被問到會不會邀請全家一起看播出，王仁甫笑說會在播出時，帶全家人出遊，把節目的歡樂留給觀眾，看來出身偶像天團，但綜藝魂滿點的王仁甫和孫協志，想必能讓大家笑到流淚。