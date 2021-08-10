遭爆飛機妥善率未達標　空勤總隊：該看派遣妥善率

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空勤總隊今日回應，該單位主要執行空中救災（援）工作，需深入高山或大海，出勤首重「飛行安全」，為確保救援人員圓滿達成任務，持續策進飛行訓練，徹底落實飛機維保工作，強化空中救援量能。
空勤總隊認為，該單位107至109年期間的年度平均派遣妥善率超過65%，完全滿足國家搜救中心救災勤務派遣需求。
空勤總隊進一步說明，關於媒體報導單機未達65%標準者，包括有AS365型機2架，NA-103（64.55%）和NA-109（47.37%）及UH-60M型4架，NA-702（49.44%）、NA-703（63.6％）、NA-705（63.7%）及NA-708（57.17%）等，為各機年度內執行飛機定期大檢或結構修理，修護工期長所致。
空勤總隊指出，各基地平均配置3架飛機因應國搜中心派遣救災勤務，救災任務也都能圓滿執行，飛機維護必需依據原製造廠發布維護技術手冊和技術通報等規定，執行各項定期性檢查與維修工作，當飛機進入大檢期間往往需要3至6個月不等的保養期程，因此飛機妥善率不能以單架飛機妥善率計算，應以各機型派遣妥善率計算。
空勤總隊也特別強調，該單位落實飛機修護管制、維護人員訓練、檢修人力運用及維繫三軍資源運用，以最佳化方式執行飛機維護，維持飛機派遣妥善率，滿足飛行任務。