北市今迎「+0」　北捷贈免費搭乘券感謝化學兵辛勞

新冠肺炎疫情趨緩，北市今（10）日終於盼到零確診，為感謝陸軍第六軍團33化學兵群，在疫情期間協助台北捷運車站清潔消毒的無私付出，北捷公司於今日上午前往化學兵北市駐地龍山國小，致贈北捷即將上市精選濾掛式咖啡及免費搭乘券，表達對國軍協助清消最高敬意，也代所有旅客感謝國軍守護民眾的決心及辛勞。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-10 15:28:31｜2021-08-10 15:30:53
致贈活動由北捷黃清信總經理親自率相關主管代表出席，由陸軍第六軍團33化學兵群政戰處長王中校代表受贈，此外提供國軍弟兄人員調度及休息場地的北市萬華區龍山國小陳校長，也一同與會。北捷提供即將上市獨家精品濾掛式咖啡3,300包及免費搭乘捷運券1,000張，致上誠摯崇敬和謝意，王中校也熱情回應感謝本公司對國軍弟兄的鼓勵支持。
北捷表示，截至8月6日止，國軍清消北捷營運系統已高達1,300餘站/次，範圍包含車站進出口、大廳、售票處、乘車月臺、連通道、廁所、樓梯間等處，讓旅客都能搭乘安心放心。目前北捷相關場站清消頻率已由原4小時加密為2小時；列車營運時間清消頻率，由原8小時加密為4小時；捷運系統及各場站，均經環保局及陸軍第六軍團33化學兵群加強清消；也提醒旅客電子票證加值或購買單程票，請多利用捷運自動售票機，多用機器減少人員接觸，防疫更安心。
中央流行疫情指揮中心宣布，今日國內新增8例新冠肺炎確診病例，其中本土病例3例，且都在新北市。台北市副市長黃珊珊上午在臉書發文表示「今天台北市確診個案+0了! 看來我下午疫調會議得跳舞了!」不過，北市府今日仍公布2例8月8日確診者公共場域活動史，足跡涉及士林區餐飲店、北投區早餐店、大安區國聯大飯店等地。北市衛生局表示，上述場域均已清消完畢。
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