東奧國手「13大金句」經典回顧！超勵志名言帶給你我勇氣

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羽球選手李洋：「今天，我要很驕傲的再次告訴大家，我是李洋，我是金門人，我來自台灣。」
羽球選手戴資穎：「第三度踏上這個夢想中的舞台，終於闖進了決賽，但無法站在最高的頒獎台上，總是有那麼一點遺憾，但不完美總是存在著，才有動力去追求更好的結果。」
舉重選手郭婞淳：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」
桌球選手莊智淵：「弟弟及汪星來的小孩們，要記住爸爸怕周（桌）球的樣子。」
桌球選手林昀儒：「我人生的奧運之旅在此先畫下逗點，期待未來能創造更多驚嘆號。」
空手道選手文姿云：「發自內心的喜歡做一件事情，心裡會有足夠的力量去支持著你，也是這股力量讓我一直一直前進。」
跨欄選手陳奎儒：「其實田徑這個項目真的很難擠進世界列強，但歷史上有人做到了，所以我一直相信自己一定可以做到。」
標槍選手鄭兆村：「無論有多大的逆風，我都要飛到最高、最遠。」
柔道選手楊勇緯：「正因為有些遺憾，才有了更大的追求。」
跆拳道選手羅嘉翎：「這不是一個結束 而是另一個的開始。」
射箭選手魏均衍：「為了奪牌，我想我會付出所有！」
田徑選手楊俊瀚：「99分我做到了，那怎麼不做100分呢？」
回顧選手的「金句」，再想起那些台灣健兒征戰的畫面，讓人不禁充滿感動。除了期待選手在2024巴黎奧運能再創佳績，也希望台灣民眾能夠繼續延續奧運的熱潮，關注台灣的體育消息。（實習編輯：歐雅如）