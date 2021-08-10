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東奧國手「13大金句」經典回顧！超勵志名言帶給你我勇氣

▲舉重選手郭婞淳在2020東京奧運獲得59公斤級金牌。（圖／達志影像/美聯社）
▲舉重選手郭婞淳在2020東京奧運獲得59公斤級金牌。（圖／達志影像/美聯社）

編輯中心/綜合報導

2021-08-10 15:43:18｜2021-08-10 16:21:41

2020東京奧運在本月8日完美落幕，我國中華代表隊以2金4銀6銅奪得史上最佳成績，選手在場上奮戰的樣子、精神，讓許多觀眾熱血沸騰。在感動的同時，選手留下的「金句」，也深深烙印在觀眾的心裡。現在跟著《NOWnews 今日新聞》一起來回顧中華隊選手留下了哪些「金句」。

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羽球選手王齊麟：「我們麟洋讓世界看見台灣了，我們麟洋真的做到了！！！再次向全世界大聲的自我介紹，我是台灣羽球選手王齊麟。」

羽球選手李洋：「今天，我要很驕傲的再次告訴大家，我是李洋，我是金門人，我來自台灣。」

▲「麟洋配」在奪得奧運羽球雙打金牌後，分別在臉書寫下「我來自台灣」。（圖/美聯社/達志影像）
▲「麟洋配」在奪得奧運羽球雙打金牌後，分別在臉書寫下「我來自台灣」。（圖/美聯社/達志影像）
羽球選手戴資穎：「第三度踏上這個夢想中的舞台，終於闖進了決賽，但無法站在最高的頒獎台上，總是有那麼一點遺憾，但不完美總是存在著，才有動力去追求更好的結果。」

▲戴資穎在2020東京奧運羽球女單金牌戰惜敗陳雨菲，奮戰精神獲台灣民眾肯定。（圖／體育署提供）
▲戴資穎在2020東京奧運羽球女單金牌戰惜敗陳雨菲，奮戰精神獲台灣民眾肯定。（圖／體育署提供）
舉重選手郭婞淳：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」

桌球選手莊智淵：「弟弟及汪星來的小孩們，要記住爸爸怕周（桌）球的樣子。」

▲我國桌球選手莊智淵於本屆奧運男單止步16強。（（圖／美聯社／達志影像））
▲我國桌球選手莊智淵於本屆奧運男單止步16強。（（圖／美聯社／達志影像））
桌球選手林昀儒：「我人生的奧運之旅在此先畫下逗點，期待未來能創造更多驚嘆號。」

空手道選手文姿云：「發自內心的喜歡做一件事情，心裡會有足夠的力量去支持著你，也是這股力量讓我一直一直前進。」

▲文姿云拿下東京奧運空手道銅牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲文姿云拿下東京奧運空手道銅牌。（圖／美聯社／達志影像）
跨欄選手陳奎儒：「其實田徑這個項目真的很難擠進世界列強，但歷史上有人做到了，所以我一直相信自己一定可以做到。」

標槍選手鄭兆村：「無論有多大的逆風，我都要飛到最高、最遠。」

柔道選手楊勇緯：「正因為有些遺憾，才有了更大的追求。」

▲我國柔道選手楊勇緯在本屆奧運奪得銀牌。（圖／體育署提供）
▲我國柔道選手楊勇緯在本屆奧運奪得銀牌。（圖／體育署提供）
跆拳道選手羅嘉翎：「這不是一個結束 而是另一個的開始。」

射箭選手魏均衍：「為了奪牌，我想我會付出所有！」

田徑選手楊俊瀚：「99分我做到了，那怎麼不做100分呢？」

回顧選手的「金句」，再想起那些台灣健兒征戰的畫面，讓人不禁充滿感動。除了期待選手在2024巴黎奧運能再創佳績，也希望台灣民眾能夠繼續延續奧運的熱潮，關注台灣的體育消息。（實習編輯：歐雅如）

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你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

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疫苗不足是中央還是地方的問題？

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請問您施打疫苗了嗎？

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