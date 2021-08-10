炒青菜該用哪種油？老饕推「神款」吃70年：下鍋就飄香味
青菜的吃法相當多元，最常見的就是直接以「清炒」方式來料理，加入沙拉油、蒜頭爆香等等來作調味，而常見的炒青菜則有高麗菜、空心菜、地瓜葉等等，但你知道用哪款油炒出來最好吃嗎？近日，就有網友討論「大家炒菜都是用哪一種油？」貼文引發熱烈迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-10 17:09:57
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「炒青菜是大家非常常做的菜餚，不過很想要了解一下，除了加其他配料爆香以外，大家都是使用哪一種油來炒菜，可以讓菜更香更好吃？」
貼文一出，網友紛紛回應「從我媽媽那年代開始，我從小就都是吃豬油煮的飯菜，現在已經71歲覺得都很好，我們都自己炸豬油，不會有食安問題」、「青菜用豬油、炸物用沙拉油」、「炒菜用豬油才是內行，會有不同香氣」、「豬油炒菜最香喔！」、「老祖宗的智慧，自己炸豬油炒菜保證好吃」、「炒菜跟煎魚都可以用豬油，自己炸比較衛生，而且炒出來很香」、「炸物就是沙拉油，炒菜就是豬油，炒出來很香又翠綠喔」、「豬油自己在家做健康又衛生，炒菜煎魚都很棒，一下鍋就飄香味了」。
綜合網友意見，多數人都推薦用「豬油」炒青菜，可到菜市場向豬肉攤販購買，再回家自製豬油。不過也要提醒大家，豬油內含單元不飽和脂肪酸有40％，在動物油當中僅次於魚油；而每一百克的豬油的膽固醇含量有95毫克，只要是不要過度攝取的話，還是不錯的油脂來源哦！（編輯：張嘉哲）