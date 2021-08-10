全國新增3例本土病例全在新北　樹林、新莊及永和區各1例

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侯友宜指出，這3例的感染源都非常清楚，其中樹林的確診個案是家戶感染，感染源屬於新莊家庭群聚的個案，被匡列後居家隔離陽性，至於新莊的確診個案，是朋友的接觸後感染：另外，醫療院所機構1例確診，是在看病時被感染，感染源有找到且非常清楚，同時通報北市2案、桃園1案。
侯友宜分析，永和某個區塊連續2周有3例的確診個案，而這3例確診個案經分析後，其中2個確診個案的來源非常清楚，另1個確診的個案還在釐清中；因此，從8月9日的晚間至8月10日中午12時，執行永和地區擴大篩檢的專案，共篩檢317人，找出1例的陽性確診案例，明日會在記者會公布。
侯友宜說，至於永和機動篩檢隊將持續的篩檢，地點在永和區仁愛公園的活動中心，服務時間為8月12日的下午1時至4時，及下午5時30分至晚間8時：呼籲在這區塊的市民朋友踴躍出來篩檢，利用擴大篩檢的方式找出隱形傳播鏈，以釐清不明的感染源。
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