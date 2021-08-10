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全國新增3例本土病例全在新北　樹林、新莊及永和區各1例

▲新北市長侯友宜表示，今日新增3例的確診個案，分別在樹林、新莊及永和區1例。（圖／記者陳志仁攝，2021.08.10）
▲新北市長侯友宜表示，今日新增3例的確診個案，分別在樹林、新莊及永和區1例。（圖／記者陳志仁攝，2021.08.10）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-10 16:20:09

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增3例的本土病例，通通集中在新北市；新北市長侯友宜表示，今日新增的3例確診個案，分別在樹林、新莊及永和區1例，2例為新增確診個案，1例是居家隔離陽性。

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▲新北市今日公布確診者的公共足跡史。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市今日公布確診者的公共足跡史。（圖／新北市政府衛生局提供）
侯友宜指出，這3例的感染源都非常清楚，其中樹林的確診個案是家戶感染，感染源屬於新莊家庭群聚的個案，被匡列後居家隔離陽性，至於新莊的確診個案，是朋友的接觸後感染：另外，醫療院所機構1例確診，是在看病時被感染，感染源有找到且非常清楚，同時通報北市2案、桃園1案。

侯友宜分析，永和某個區塊連續2周有3例的確診個案，而這3例確診個案經分析後，其中2個確診個案的來源非常清楚，另1個確診的個案還在釐清中；因此，從8月9日的晚間至8月10日中午12時，執行永和地區擴大篩檢的專案，共篩檢317人，找出1例的陽性確診案例，明日會在記者會公布。

▲新北市從8月9日的晚間至8月10日中午12時，執行永和地區擴大篩檢的專案。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市從8月9日的晚間至8月10日中午12時，執行永和地區擴大篩檢的專案。（圖／新北市政府衛生局提供）
侯友宜說，至於永和機動篩檢隊將持續的篩檢，地點在永和區仁愛公園的活動中心，服務時間為8月12日的下午1時至4時，及下午5時30分至晚間8時：呼籲在這區塊的市民朋友踴躍出來篩檢，利用擴大篩檢的方式找出隱形傳播鏈，以釐清不明的感染源。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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