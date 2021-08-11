拒絕生活「卡卡」！低熱量乳酸多益點　 順暢多一點

大啖美食，是許多人為生活紓壓的解法，但有時稍不注意，就容易攝取過多熱量或糖分，還會造成生活卡卡。除了多攝取蔬果的膳食纖維，以及補充足夠的水分，許多人會透過益生菌與乳酸菌飲料，來保持消化道的健康。由葡萄王推出的「多益點」益生菌乳酸飲品，低糖、低卡、少負擔，使用GKM3®益菌王特用菌株，調節體質，改變菌叢生態，幫助排便順暢。





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然而，現代人的煩惱可不只一樁！繁忙的工作壓力總讓人喘不過氣，飲食作息一不正常，就會讓生活、心情卡關。多益點酸甜滋味，在工作時、鬱悶時來上一口真的超舒暢，解開你心頭上的鎖，也讓因壓力而生活「卡卡」的問題暢通無比。





▲低糖、低卡但滋味不打折。（圖／資料照片）

其實仔細觀察會發現，市售乳酸菌飲料眾多，但共通點都是高糖、高熱量。根據調查發現，大多數知名乳酸飲品的糖分與熱量，甚至不輸網友戲稱「肥宅快樂水」的可樂，讓本來想要透過乳酸菌飲品保持消化道健康的美意，反而適得其反。而由葡萄王推出的多益點益生菌飲料，主打低糖、低卡但滋味不打折的特點，整瓶不到100卡的超低熱量，即使每天飯後來一瓶也沒有負擔，還擁有幫助排便順暢、調節體質等多重好處。





▲讓你身心由內而外都不再「卡卡」。（圖／資料照片）

目前全家便利商店加10元多一件，在這炎熱的夏天，就讓酸甜好喝又低熱量的多益點，帶給你消暑又解膩的清爽體驗，同時為你把關好消化道健康，幫助排便順暢，讓你身心由內而外都不再「卡卡」！



