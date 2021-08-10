電車老外亂入！鐵道迷「苦等5年」泡湯　他搶鏡揮手挨轟

日本有不少熱愛攝影的鐵道迷，一有空就會揹著相機往外跑捕捉電車和鐵道畫面，而日前就有台高人氣的電車「江之島電鐵」因為每五年一次的定期檢查而終於行駛，吸引大票鐵道迷守候在旁，沒想到卻有位不明所以的外國人突然冒出來，還開心的向攝影師們揮手打招呼，當場惹怒不少鐵道迷，更因此在網路上爆紅。

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根據《niconiconews》報導，日本神奈川縣江之島電鐵骨董車305系電車因為5年一次的「江ノ島電鐵定期檢查」而終於行駛出來，對許多鐵道迷與攝影師來說更是期待已久的拍攝良機，老早就卡好位置打算捕捉電車行駛的一瞬間，沒想到這一刻卻被完全不知情的一名外國人亂入，當下這名老外恰好與列車一齊沿著軌道進入眾人視線，破壞了攝影師們等待已久的構圖。

▲鐵道迷們期待五年想拍下列車行駛中的黃金構圖。（圖／翻攝自推特@WdGesi）

不明所以的他還開心地向眾人揮手，現場畫面被拍攝成影片放在網路上，可以聽到當下此起彼落的怒吼「快滾」、「走開」、「別擋路」，甚至要求這名男子賠錢補償他們。顯然全場都對這個騎腳踏車亂入的外國人感到相當氣憤，事後這名腳踏車男也被肉搜出在鎌倉市經營著一間墨西哥餐館，隨著事件在社群發酵，不少憤怒的一星負評也灌入店家的Google評論。

對此，這名老闆也相當無奈委屈，受訪時表示當時自己只是剛好經過，看到有人便打了招呼，並無意破壞鐵道迷期待已久的畫面，也沒想到風波會延燒成這個樣子，直言當下他們（鐵道迷、攝影師們）應該派人管制交通才對。

有趣的是這個本該是「失敗之作」的亂入畫面卻被網友們瘋狂惡搞，有日本鄉民發揮惡趣味將「白目外國人」P圖在各大知名場景，也有不少人力挺無辜的這名異國老闆，推特上「#江ノ電自転車ニキ」標籤也因此瞬間竄紅，不但有他參加奧運單車競賽、電影場景，甚至還有他「亂入」台北橋的畫面，一時成為社群上的爆紅迷因。（編輯：楊智傑）

▲網友惡搞將他Ｐ進台灣以交通壅塞著名的台北橋畫面。（圖／翻攝自推特@WdGesi）