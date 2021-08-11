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新加坡放寬防疫措施　已接種與未打疫苗者有區別

▲新加坡疫情趨穩，將逐步放寬防疫措施，已完整接種疫苗者與尚未打疫苗者適用不同措施（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡疫情趨穩，將逐步放寬防疫措施，已完整接種疫苗者與尚未打疫苗者適用不同措施（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-11 08:00:00

（中央社記者侯姿瑩新加坡10日專電）新加坡疫情趨穩，今起逐步放寬防疫措施，已完整接種疫苗者與尚未打疫苗者適用不同措施，其中包括允許已完整接種者餐廳內用最多5人一桌，及可參加較大型的表演及宗教活動等。

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新加坡先前爆發一波本土疫情，連日新增本土案例都破百，有關單位為此加強防疫措施，包括禁止餐廳及小販中心內用、限制社交聚會最多2人等；近來疫情已趨穩，每天新增本土病例維持在數十例，衛生部今天通報，初步確認新增54人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），包括53起本土案例及一起境外移入。全國累計6萬5890人確診，目前累計42人病故。

星國疫情受到控制，將分2階段放寬防疫措施，第一階段從今天起實施，若疫情保持穩定，將於19日邁入第2階段。

新加坡政府規劃，第一階段實施的措施包括針對已完成COVID-19疫苗接種者，社交聚會人數限制放寬至最多5人；但尚未接種者仍應維持最多2人。另外，也允許已完整接種者在餐廳內用，最多5人一桌。

衛生部說明，尚未完成疫苗接種者須符合特定條件才能在餐廳內用，包括出示有效的事前檢測陰性結果，或先前曾被感染但已康復，或是12歲及以下的兒童、且與同桌者來自同一家庭者。

相關單位表示，考量小販中心環境通常比較通風，因此不論是否已接種疫苗，都允許內用，但最多2人一組。

時隔2週多，終於開放餐廳內用，今天有不少民眾趁著午餐時間到餐廳享用美食。當地一家五星級飯店的中餐總廚古強接受中央社記者採訪時表示，餐廳中午一開門就有許多顧客上門，店內座位大概有6、7成滿。

因應這波新措施，他說，餐廳員工為客人帶位時，除了幫忙登記、量體溫之外，現在還多了一個確認顧客是否已完成疫苗接種的工作。這通常可以透過合力追蹤（TraceTogether）手機應用程式來確認個人疫苗接種狀態。

古強表示，店內接客人訂位電話時，也會先提醒並確認是否同桌者都已經打過疫苗，若客人無法確定，就不接單。

允許餐廳內用首日的晚餐時間，記者實地觀察，實龍崗地鐵站附近一家商場內不少餐廳出現了久違的人潮，有些餐廳在門口擺上標示說明，已完整接種疫苗者內用最多5人一桌，尚未接種者須符合特定條件才能內用。

這家商場的美食街則在入口處設有專人負責詢問顧客外帶或內用，若選擇內用，在確認顧客已完成疫苗接種後，會幫客人貼上貼紙跟外帶者做區別。

其他針對已完整接種者放寬的措施還包括電影院、宗教聚會、會展、現場表演、運動賽事、婚禮等大型活動，若所有參與者都已完成疫苗接種，活動人數可增至500人。官員說，防疫措施有所區別是為了保護還沒接種的人，並呼籲尚未打疫苗者盡快接種。

人口約570萬的新加坡自去年底啟動全國COVID-19疫苗接種計畫，衛生部統計，截至9日，已有72%人口完整接種2劑，81%人口至少接種一劑疫苗。（編輯：高照芬）1100810

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