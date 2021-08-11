駁斥不倫戀！許藍方提「4點聲明」：未來會更小心謹慎

「最美博士」許藍方昨（10）日遭傳與一名已婚醫師發生不倫戀，甚至爆出吳宗憲、曾國城和林俊傑都追求過她，吳宗憲昨天出席記者會時，撇清與許藍方的關係，許藍方也委託律師發出聲明，指控爆料的周刊報導不實。昨晚許藍方更親自在臉書粉專駁斥不倫戀，她以個人名義發出「4點聲明」，強調「未來將會更小心謹慎，並會以更高標準來要求自己，但也不會接受子虛烏有的指控。」





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許藍方發文表示，首先，因為她的事情浪費社會資源感到抱歉，昨天下午律師發聲明主要針對週刊報導回應，而以下幾點是她個人針對此事及不實報導所提出的說明：





1、康醫師是20年前認識的學長，期間康醫師偶有主動聯繫，兩人從未交往。去年9月他主動聯繫並告知他個人婚姻問題及當時感情狀況且罹患憂鬱症，基於多年情誼聽其所苦，且有訊息往來一個多月，因訊息部分內容讓康太太劉醫師感到不快，即停止與康先生往來，期間也從來沒有發生任何肢體親密接觸，更沒有傳裸照給對方。對於和康醫師的訊息互動讓康太太感到不愉快的部分，對此我願意致歉。





2、爾後已近一年未與康先生聯絡，期間至現在康先生不斷以We Chat、WhatsApp、Skype、Telegram等不同通訊軟體，甚至更換號碼想辦法聯繫，以上騷擾我均不予理會，訊息證明皆已交給律師處理。一個為人醫者、認識20年的康醫師，可以睜眼說瞎話和太太虛構我和他之間不存在的關係，我可以理解康太太聽到時的憤怒，但康先生將這些事張冠李戴，其心可議。





▲許藍方傳出介入他人婚姻，對此，她以個人名義在臉書粉專發出「4點聲明」。（圖／許藍方臉書）

3、週刊報導健身房打卡宣示主權也並非事實，沒有介入家庭何來宣示主權？單純是拍攝團隊需要健身房場景，於是與康先生商借開設之健身房拍攝，得到同意並以粉專打卡互惠。





4、精油方面，因為康先生告知罹患憂鬱症，長期有睡眠問題，所以我調製精油請lalamove送到他的診所給他，但我常調精油給周圍朋友，並非只有他一個人。（因內容物有橙花與檀香，所以告知成分是昂貴的，與其本人價值無關）





最後，許藍方也直言「再次因為這件事浪費社會及媒體資源致歉，經過此事，未來將會更小心謹慎，並會以更高標準來要求自己，但也不會接受子虛烏有的指控。」同時謝謝大家對她的關心與支持、批評與建議，「我都接受，也希望能把資源放在關心更需要的人身上。」（編輯：許苡晴）



