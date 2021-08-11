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刷牙不是刷牙齒就好，選對牙刷十分重要，林醫師表示，選擇牙刷從「尺寸」與「刷毛的軟硬度」兩個原則出發，其它等各種形狀設計則屬於次要重點。然而，一般常見市售牙刷大多參考歐美人的口腔大小，設計偏大，相對亞洲人的臉頰、牙齒與口腔大小而言會太大，常會在刷牙過程中卡住而造成疼痛。最重要刷頭大小可以選擇較小的，刷毛區域大約建議2公分左右，較恰當。
挑選軟性刷毛 特殊設計視情況而定
此外，林醫師指出，在「刷毛的軟硬程度」建議選擇軟毛較佳。如果選購時可以嘗試觸摸刷毛軟硬度，不妨嘗試輕刷皮膚後會感到疼痛，代表該刷毛對你來說太硬了。而過硬的牙刷搭配牙膏容易造成牙齒跟牙肉間磨損受傷。因此會建議挑選軟毛的牙刷，最後才是選擇特殊的形狀設計，對於具有多功能設計的牙刷希望達到加強清潔特殊的位置（齒間或齒列後方）功能，醫師認為無論平整的、鋸齒狀可以視個人情況來選擇。
每天牙刷後 記得牙線及牙間刷
選擇好的工具外，刷牙技巧攸關清潔的效果。林醫師分享，一般人以為刷牙只有在刷牙齒、清潔食物菜渣之外，最重要的是要刷除牙菌斑，尤其堆積在牙齒跟牙齦間，因此刷牙技巧上，建議從外側、咬合面、內側三方面來加強，才不會有每天認真刷牙卻有牙周病或為何會蛀牙的困惑。
林醫師強調，牙刷會達到一定的極限，提醒民眾刷牙後，也要搭配牙線、牙間刷一起使用，針對刷不乾淨的細節處再做加強，電動牙刷亦然，雖然電動刷比普通刷能清潔更多細節，也不能忽略牙線、牙間刷，才能達到更好的清潔效果。
資料來源：健康醫療網 市售牙刷怎麼挑？ 牙醫師教兩大選購原則
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