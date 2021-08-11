名家論壇》楊威利／美國濱海作戰艦退役

先說結論再論述。





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※造艦要花大錢，目前大概只有美國海軍能有充裕的經費。





※戰略環境變遷，更換造艦時程。※軍艦都被期望能用很久。





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7月29日，美國海軍於加州聖地牙哥舉行獨立號（LCS2）濱海作戰艦除役典禮，這艘服役僅11年的軍艦就這樣退役，外界難免好奇與驚訝。





※造艦要花大錢，目前大概只有美國海軍能有充裕的經費。





首先要說明的是，美國軍火商在建造武器時，通常會由軍方撥付若干的研發經費，讓廠商研發新武器，採購方再根據各項技術評比，擇優取一量產，例如美國空軍YF-22與YF-23戰機競標時；但海軍濱海作戰艦卻是兩種級別同時量產，大致是傳統構型的自由號（LCS1）與三船體的獨立號，兩個船廠分別按照單、雙數編碼舷號。





先前維持兩家造船廠建造兩種級別濱海作戰艦的作法，有一說是要維持造船業界的生計，兩種級別的濱海作戰艦平均單價都超過5億美元，若以1比30計算1艘就是150億台幣。再以2船廠各建造15艘計算，30艘就是4500億台幣（實際上超過30艘）。上述只是建造成本，後續還需保養、維修等等費用；雖然換算成台幣來看會認為這是一大筆錢，但美國海軍還有更花錢的。





勃克級驅逐艦從勃克號（DDG-51）建造到目前的DDG-120，每一艘驅逐艦費用3倍於濱海作戰艦以上，這類驅逐艦已有70艘；水面上還有10艘尼米茲級航艦與其艦載機隊，水面下還有核子攻擊潛艦與飛彈潛艦，這些艦艇的建造費用都大過濱海作戰艦甚多，也因此大約只有美國海軍能將服役11年的軍艦除役。





▲服役不到11年就除役的獨立號濱海作戰艦，很可能創下承平時期美國海軍服役最短的紀錄。（圖／翻攝自US Navy）

※戰略環境變遷，更換造艦時程。





冷戰結束後，美、蘇兩國或北約、華約海上大兵力對抗的時代結束，海軍戰略家構思濱海作戰理論，目前各國重要都市都位於濱海100到150浬內，發展一種可以貼近濱海地區作戰的艦艇的想法便應運而生；在採取模組化的套件設計下，可具備反潛、除雷、反水面戰能力，可謂一專多能。





從1991年蘇聯解體到2021年約莫30年內，大洋上確實沒有發生冷戰時期大規模的對戰，許多區域衝突也都驗證了濱海作戰的可行性，不過中國海軍卻趁勢崛起，從2010年後海軍實力突飛猛進，艦艇下水服役的速度大過從前，許多評論家紛紛指出，未來幾年內中國海軍的艦艇數目會多過美國海軍，這實非過往美國軍事戰略家所能想像。





為尋求替代濱海作戰艦的後繼艦種以及與現役的神盾級驅逐艦搭配，美國海軍與造船業界開始推出星座級巡防艦，項目代號FFG(X)，整體戰力雖較神盾級驅逐艦弱，陸續服役後或許會加速其餘濱海作戰艦的除役時程，值得注意的是，星座級巡防艦回歸到傳統軍艦構型，不是三船體艦身。





這種能在短時間年內修正造艦政策的國家，基本上又是只有除美國經費充裕的國家才能這樣子做，而陸續除役後的濱海作戰艦將循四種模式處理：當作靶艦、軍艦博物館、拆解當廢鐵、轉售他國；有些評論指出，台灣應注意美軍濱海作戰艦或是神盾級巡洋艦除役動態，趁勢購入充實海軍戰力，這是一種想法，不過各有利弊。





海軍軍艦費用還有一項常常會被相關單位漏算－拆解，這種狀況在越大型或是核子動力艦艇拆解時尤然，扣除拆解時的工資，很可能拆解後能變賣的金屬所得會不及當初造艦費用的百分之一，甚至更少。





▲在新一代星座級巡防艦上，外界可以看出艦艇設計又回歸到傳統構型，水面艦主力還是神盾級驅逐艦。（圖／翻攝自US Navy）

※軍艦都被期望能用很久。





三軍裝備操作人數與價格各不相同，通常空軍主力戰機為單或雙人操作的高價軍品，陸軍主戰車為4到5人的低價（也不低、600到800萬美元）軍品，軍艦則為多數人操作的昂貴軍品，站在審計或是會計部門立場來看，高價軍品自然會被期待能儘量使用。





正由於軍品多半比商用品高價，因此在艦艇在工業界的設計、規劃、製造樣艦、參與競標、決選以及海軍方面的培訓組員、受訓、熟悉武器系統等等都需要時間，這期間的爭論可能會很冗長，在艦艇測試或是武器系統測試發生困難時，都會導致船廠交船、到海軍服役的時程拉長，以美軍海狼級潛艦吉米卡特號為例，從簽約建造到服役竟然耗費15年！





隨著武器科技的進步，許多武器系統都會進行性能提升或是換裝，例如戰機新航電或是發動機的更新，主戰車加裝新的主動防禦系統（APS）等，基本上來說比較簡單，軍艦因為是多數人操作武器，許多改裝工程都必須進塢而且費時較長。





應當說軍艦從下水服役後就要定期加改裝以符合戰訓需求，以澳洲過往主力軍艦澳紐軍團級（ANZAC）為例，自1994年服役以來歷經多次升級改裝，2019年還進行中期強化延壽計劃，換裝大型主桅桿容納相位陣列雷達；目前澳洲海軍以3艘荷巴特級驅逐艦與8艘澳紐軍團級巡防艦當作水面戰力主力。





隨著武器的進步或是敵威脅改變，致使軍艦升級或加改裝後都無法因應時，就得將軍艦除役，當然當事國可以選擇繼續操作，但這增加了操作上的風險同時零附件也很可能進一步惡化，此時當事國就必須規劃下一代艦艇的籌獲，這通常還必須有遠見的後勤長官支持才行，因為從設計、規劃、執行、招標到成軍服役，服役後的操作意見回饋等等，都需要很多時間，需提前做長期規劃。











●作者：楊威利／資深軍事評論員





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