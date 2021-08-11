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《財富老司機》探索2的力量　雙人搭檔無限創造力

▲本集《財富老司機之每週一刻．上車囉！》主持人黃丹將透過喬書亞．沃夫．申克所著的《2的力量：探索雙人搭檔的無限創造力》，深掘對於創造力、夥伴關係與人際互動的觀點，以眾多雙人組的精彩故事，描述創意激盪的歷程。
▲本集《財富老司機之每週一刻．上車囉！》主持人黃丹將透過喬書亞．沃夫．申克所著的《2的力量：探索雙人搭檔的無限創造力》，深掘對於創造力、夥伴關係與人際互動的觀點，以眾多雙人組的精彩故事，描述創意激盪的歷程。

財經中心/綜合報導

2021-08-11 21:00:00

「2」會讓人聯想到什麼呢？除了「愛」，它同時也代表一個夥伴，兩個人的關係，可以幫助自己思考、想像、成長、創新。過往我們都覺得一個人這麼的厲害，能夠帶領群雄，但其實一群人的力量更加的厲害。本集《財富老司機之每週一刻．上車囉！》主持人黃丹將透過喬書亞．沃夫．申克所著的《2的力量：探索雙人搭檔的無限創造力》，深掘對於創造力、夥伴關係與人際互動的觀點，以眾多雙人組的精彩故事，描述創意激盪的歷程。

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作者喬書亞．沃夫．申克被《紐約時報》和《華盛頓郵報》評選為2005年年度最佳書籍之一，並榮獲多個獎項。申克在從事寫作之餘，也主持及支援創作社群，並在大學院校及研討會教導寫作。他是非營利性質說故事組織「飛蛾社」的策展人暨顧問，並為奧思丁瑞格中心策劃及主持探討心理健康與創作關連性的「藝術心靈」（Arts in Mind）論壇。

《2的力量：探索雙人搭檔的無限創造力》帶領讀者們穿越豐富的歷史資料，打破獨行天才的神話迷思，探索無限創意的起源：創作的基本單位不是個人，而是雙人組，無論這兩個實體是兩個人、兩個團體，或是某人和自己腦海裡的聲音。作者比較數百對的創作雙人組，發現他們的演進過程歷經6個階段，從觸電般的結識、創意交匯、角色辯證、保持最適距離、彼此不斷競賽到關係中止。這些雙人組包含音樂界、電腦界、投資界、文學界、繪畫界、科學界、動畫界。全書分為6部，每一部以眾多雙人組的精彩故事，描述創意激盪的歷程。除了可以看到舉世知名的創作搭檔私下如何互動、切磋創意、變得愈來愈像，甚至產生重大分歧；同時也了解最傑出的創作，有時源自對立衝突。

黃丹指出，書中舉了一個很實際的例子，告訴我們不要只觀看那個成功的英雄，而是要觀看他跟身旁的人怎麼互動，有一些刺激他的事件，也就是說，英雄是複數型的，譬如老虎伍茲與球童史蒂夫威廉斯之間的默契與。雙人組就是另外一個人跟自己一起激盪出精彩的故事，精彩的火花，所以我們說創意激盪的歷程是很重要的，最傑出的創作，有的時候，就是來自於兩個人彼此之間的對話，甚至兩個人之間難免會因為一些觀點不同而吵架產生了衝突，這些都是張力戲劇效果之所在，是非常重要的。

書中以實例經驗來凸顯「更多」的可能性，更多的親密關係、更多的創造力，以及更加了解下列這項重要事實：藉由邁入我們和他人之間的廣大空間，我們可以有最好的工作表現，活出最棒的人生。

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