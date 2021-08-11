《財富老司機》探索2的力量　雙人搭檔無限創造力

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《2的力量：探索雙人搭檔的無限創造力》帶領讀者們穿越豐富的歷史資料，打破獨行天才的神話迷思，探索無限創意的起源：創作的基本單位不是個人，而是雙人組，無論這兩個實體是兩個人、兩個團體，或是某人和自己腦海裡的聲音。作者比較數百對的創作雙人組，發現他們的演進過程歷經6個階段，從觸電般的結識、創意交匯、角色辯證、保持最適距離、彼此不斷競賽到關係中止。這些雙人組包含音樂界、電腦界、投資界、文學界、繪畫界、科學界、動畫界。全書分為6部，每一部以眾多雙人組的精彩故事，描述創意激盪的歷程。除了可以看到舉世知名的創作搭檔私下如何互動、切磋創意、變得愈來愈像，甚至產生重大分歧；同時也了解最傑出的創作，有時源自對立衝突。
黃丹指出，書中舉了一個很實際的例子，告訴我們不要只觀看那個成功的英雄，而是要觀看他跟身旁的人怎麼互動，有一些刺激他的事件，也就是說，英雄是複數型的，譬如老虎伍茲與球童史蒂夫威廉斯之間的默契與。雙人組就是另外一個人跟自己一起激盪出精彩的故事，精彩的火花，所以我們說創意激盪的歷程是很重要的，最傑出的創作，有的時候，就是來自於兩個人彼此之間的對話，甚至兩個人之間難免會因為一些觀點不同而吵架產生了衝突，這些都是張力戲劇效果之所在，是非常重要的。
書中以實例經驗來凸顯「更多」的可能性，更多的親密關係、更多的創造力，以及更加了解下列這項重要事實：藉由邁入我們和他人之間的廣大空間，我們可以有最好的工作表現，活出最棒的人生。