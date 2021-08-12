夏日大作戰！體驗新生活儀式感　歌林「居家電器」登場

時序進入夏日，氣溫攀升造成用電量一直居高不下，不少人的家庭電費因此爆增數倍。除了選擇更換節能的家電產品外，特別是一些「吃電怪獸」，如冷氣機、冰箱、電風扇等，這些電器會因為老舊造成效率衰退，甚至還會增加用電的危險性，千萬不可輕忽。台灣品牌歌林電子特地嚴選夏日必備的居家神器，讓消費者在家也能輕鬆抗「夏」。





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冷氣機耗電大 歌林變頻07R系列省電還能淨化空氣





看準民眾更換家電需求，「歌林kolin」推出一系列經濟實惠的家電產品，如夏天必備的冷氣機，便推出歌林變頻07R系列冷暖空調，不僅具有冷房功能，甚至還擁有空氣清淨的功能，搭配銀離子濾網，更能更能有效降低黴菌孳生和異味，此外，智慧變頻超節能省電，更是符合CSPF一級能效，可迅速達到冷房效果，而智能變頻技術優化，還能避免能源過度浪費，讓您居家也能放心開冷氣，解決吃電怪獸的危害。也可搭配歌林智慧聲控主機「小飛碟」，以聲控操作，出一張嘴就能輕鬆躺在沙發操作冷氣。





▲歌林變頻07R系列冷暖空調，不僅具有冷房功能，甚至還擁有空氣清淨的功能。（圖／品牌提供）

食品保鮮冷凍櫃 這樣選準沒錯





不少人因居家上班，減少到市場或大賣場採購的次數，比起往常購買的數量都增加不少，但是保鮮問題可是一大挑戰，加上中元普渡即將到來，牲禮類的雞鴨魚豬真的是擺到沒地方放，這時使用「歌林上掀臥式冷凍櫃」問題就能迎刃而解。除了整隻雞、鴨都能冰進去，獨立的冷凍空間放起來才安心。不僅儲物空間大，各式的雞、鴨、魚、肉類，甚至是大型的食品都能冷凍保鮮，是主婦們的節慶備貨的好幫手，此外機台上蓋有雙開的防溢玻璃門，能做好冷氣防漏，加上LED照明燈輔助，讓食材選擇更方便。





▲歌林上掀臥式冷凍櫃，到了節慶備料再也不用擔心放不下的問題，還能保持食物的新鮮度。（圖／品牌提供）

▲歌林二合一捕蚊燈/電蚊拍，擁有聰明的二用設計，不僅可以是電蚊拍同時也是滅蚊燈。（圖／品牌提供）

居家煮食 電烤盤一次滿足「煎、 炒、 烤」需求





由於疫情還未降溫，即便開放內用不少人都還是不敢掉以輕心，但把成堆的食物買回家，又該如何煮出好吃的料理呢？若家中本來就沒有太多的空間，這時「電烤盤」就成為主婦的新寵兒。歌林電熱式雙面電烤盤，不僅可煎、可燒烤，還可在家做鐵板燒，大面積烤盤能同時準備多人料理外，溝槽式設計，還能過濾油脂，讓想要吃得安心、少油的人更放心。此外，清潔方面更是貼心，他設計了可拆式烤盤，可獨立清洗，讓清潔時更方便安全，絕對是主婦備料的最佳神器！





▲歌林電熱式雙面電烤盤，讓主婦煎、 炒、 烤使用起來更是得心應手。（圖／品牌提供）

今年夏天，就運用歌林便利、節能、健康的家電吧！讓您炎炎夏日，舒適享受優質居家生活。



