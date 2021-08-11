名家論壇》朱駿／朱立倫空話連篇　如何找回百年大黨榮耀

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2024總統候選人引發高度關注
朱立倫想再選總統，盡人皆知。參選聲明中針對2024的「推出最強的候選人」最為敏感有趣，吸引所有記者的目光。次日被追問之下，不得不面對，說出「現在黨內最強人選是侯（友宜）」，故意再提到「中廣董事長趙少康、高雄市前市長韓國瑜、台中市長盧秀燕也都是二○二四總統大選優秀人才」陪榜。
在2024一事上，趙、韓、盧可能連自己的支持度都不及，就有預留渾水空間，有利日後攪和的嫌疑。盧也立即否決自己2024的可能性，等於打臉朱立倫。對朱在2024一事上真正的想法各方繼續揣測，黨主席選戰對手江啟臣也推波助瀾，明說「這是很多人的疑問」，又說「要參選黨主席的應坦率、坦然面對2024要不要參選」的話題。
8月5日，朱在媒體專訪中表示，「3年後誰會最強，他不知道」，令人警覺到，「現在黨內最強人選是侯（友宜）」的言不由衷，「現在」兩字存在貓膩。根據國民黨的黨內傳統，「未來的現在」是可以運作的，「換柱」與韓國瑜的被提名皆是顯例。朱的說法只會召來越來越多的懷疑與提問。
朱立倫的無私怎麼定義？
在預期朱立倫將當選的情勢下，原本大家最應該關心的是朱將如何發展黨務，振衰起敝，讓國民黨還魂，而且能持續壯大的戰略構思，但實際上大家最好奇的還是，朱究竟會不會掌握黨機器後，玩弄各種手腕，運作自己被提名為2024候選人的話題。這也可見「換柱」的陰影未散，一般人對朱有一種不信任感，朱應有警惕才是。
朱立倫8月10日又再被問到2024是否參選時表示，他已多次公開宣示，「要無私為國民黨找出最強候選人」，什麼是此處的「無私」？每個國民黨的知名政治人物都會標榜自己無私，但做出來的事情都是洪秀柱自己承認過的「自私自利」，這樣違反事實經驗的說法有用嗎？「換柱」是不是無私？為什麼不能明白表示，遵照黨內已有的明文規範找出最強候選人，並指明這個規範就是《中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法》？
該《辦法》第三條規定：「公職人員選舉，本黨候選人提名權責，依下列規定為之：一、總統候選人之提名，由中央委員會，依據「黨員投票」（佔百分之三十）與『民意調查』（佔百分之七十）之結果，決定提名名單，報請中央常務委員會核備後，提報全國代表大會通過。」若是有規範卻束諸高閣不遵行，是無私還是有私？
不到一年半卻說成三年後
面對這種情勢，朱立倫發言應該更精準清晰，不帶含糊，然而，朱的發言只會更加引發外界的遐想，更不利於自己。朱學會計出身，對數字的敏感度與掌握度應該超乎一般人的水平甚多，說到「我們不要陷入民進黨陷阱，今天就來談三年後的事情」，顯然沒有數字專業的水平。
明年底就要選2022地方首長與民代了，已不及一年半，選完立刻就面臨2024人選的議題，也就一年半的時間了，就算以2024選舉日為準，也不到兩年半，怎麼會是「三年後的事情」？這樣的發言就會給人有意迴避、不誠實的觀感，朱若無自覺，就是自己與國民黨的大問題。
兩岸問題是不可迴避的挑戰
兩岸政策未能針對問題，與時俱進，習於因循苟且，是國民黨自2014年以來大敗的主要原因之一。雖然黨內巨頭沒一個人願意承認，但不改其為不爭之事實的現實，這種不敢承認也反映出國民黨逃避問題，醉生夢死，敢做不敢當的劣根性，下屆主席一樣會碰到這個議題的挑戰，形勢對國民黨而言只會更加嚴峻。
朱立倫8月2日的參選聲明許多重要事項都語焉不詳，引發記者不斷追問，要不斷地事後補充說明，兩岸關係就是其中一個大項。在參選聲明中，朱提到「中華民國，自由民主」，顯然，大家不懂他具體的想法是什麼。
朱立倫8月10日重申，「要讓國民黨在兩岸穩定和平上發揮最大功能」，有志氣。欲達此，必須先要有合實合理、務實可行的論述，否則又容易陷入紅綠夾殺的處境，以致躊躇畏縮，惡性循環，只會更慘。
想要渾水摸魚
在8月3日的補充說明中，朱立倫表示，他希望兩岸「求同尊異，相互尊重」，並舉「東奧羽球女單、男雙」的勝負作比喻，根本不倫不類。錯誤的類比就是邏輯錯誤。
朱立倫補充的這八個字，依照一般正常理解，應該就是維持目前兩岸分治的現狀，而且沒有期限。就實質而言，就是以中華民國的旗號，實質獨立。這幾十年的歷史已經證明，這種偏安苟活心態只會令台灣越來越虛弱，越來越被他人掌握命運。同時，也令國民黨一敗塗地，迄今難以翻身。
針對爭議頗大的「九二共識路線」，朱立倫立刻不自覺地流露出國民黨和稀泥的傳統能力，他表示，「若他當選主席，過去黨章、政綱規定的重要基礎都要延續」。
洪秀柱之前、洪時期、吳敦義時期、江啟臣時期的黨綱在兩岸關係上的說法都有不同，兩岸關係超級敏感，差之毫釐，謬以千里，如果都要延續，不就成了必然出現自我矛盾的大雜燴？現在又加上朱立倫自己不明不白的「中華民國，自由民主」，只能更亂，這樣能搞得好兩岸的路線嗎？
朱立倫明白表示，民進黨「用一邊一國、台獨正名欺騙選民」，那麼，為何沒見到他站出來痛批蔡英文「中華民國台灣」的說法？自己的「求同尊異，相互尊重」與「一邊一國」有多少差異？
對美國一邊倒有用嗎？
朱立倫還天真地說，「只要堅持中華民國與自由民主體制，讓好的政策與路線得到美、日、新加坡認同」，就能達到「獲得國際更高的重視與尊重」的效果，一副挾洋自重的姿態。朱難道沒有基本的認識，在今天兩岸的情勢中，一味地倒向美國與日本，就是想要抗中，這樣的姿態能搞好兩岸關係嗎？為何提到新加坡？是不是也該解釋一下？
連邱義仁兩度說到台獨無法由台灣人自己決定時，都明白提到大陸的因素，朱立倫都不正視這個問題，顯然思慮還不如正牌的台獨份子周到，這樣能行嗎？
朱立倫在參選聲明中的「中華民國，自由民主」，好似天際飄蕩的浮雲，也有為「中華民國台灣是主權獨立的國家」抬轎的嫌疑，如何能「在兩岸穩定和平上發揮最大功能」，恐怕不能樂觀吧？
空言誤黨，實幹興黨，朱立倫要有具體可行的黨務興革論述，否則，縱使重返執政，將會是國民黨另一場更大災難的開始。
●作者：朱駿／時事評論人
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