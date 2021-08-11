貓躲起來整隻塞在「這」！厭世神情曝 貓奴笑瘋：來10組
用路人在駕駛汽車時，會使用燈光的時機不外乎是需要照明、識別與警示的時候，而霧燈僅限於在下雨天，或者是起霧等天候不佳的狀況才能開啟，正常天候下使用霧燈是會被開罰的，因此霧燈能啟用的時間並不多，不過臉書上一張「霧燈」的照片卻成為網友的焦點！
編輯中心/綜合報導
2021-08-11 17:43:11
一位網友在臉書社團《爆廢公社公開版》PO出了一張照片，並在貼文寫下「請問你躲去那裡做什麼呀」。仔細一看，照片裡的白色轎車，左前方霧燈的位置竟然不是燈泡，而是藏了一隻虎斑貓，牠的臉完美的卡進霧燈圓形的洞裡，這隻貓咪也露出超厭世的眼神，畫面相當滑稽。
而在留言區裡，也吸引大批網友前來討論，「可惡，這是我看過最完美的改裝」、「這霧燈給我來10組」、「很厲害的轉向頭燈」、「他的眼神在說：你打擾我休息了」、「這設備的聲音是~喵」、「魚眼退流行了，現在開始是貓眼最夯了」、「快救他啦～」、「這霧燈哪改的，我也要」、「貓的眼神很厭世欸」、「接近前方車子快親上去時會提醒您」、「他想幫你看路呀，好貼心耶」。但也有網友好奇，「到底是怎麼進去的？」、「這樣要怎麼出來啊」。（實習編輯：王麗雯）