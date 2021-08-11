「+0」僅一天又爆4例　北市公布其中2例確診足跡

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，五月中為疫情重災區的台北市，昨（10）日也首度出現確診數「+0」的情況，不過今日並未維持，而是再傳出4例確診。對此台北市副市長黃珊珊也在防疫記者會中，公布其中2起確診案例足跡。





我是廣告 請繼續往下閱讀

黃珊珊表示，案15907因為要出國的緣故，所以主動進行採檢後呈陽性反應，目前正在清查感染源。而其確診前的足跡，在8月7日下午5時24分至34分時，曾經前往遠東百貨台北寶慶店購買水果；另外在9日上午9時50分從捷運西門站搭乘捷運至中正紀念堂站，再轉乘至101站，晚間9時23分時則原路線返回捷運西門站；10日則是上午9時前往台灣銀行萬華銀行，9時50分從捷運西門站搭乘捷運至中正紀念堂，再轉乘至101站。





而案15908為大同區易明軒庭園餐廳的員工，8月9日到過錢都日式涮涮鍋台北延平店內用。黃珊珊強調，目前兩家餐廳都已經暫停營業3天，復業後也禁止內用只允許外帶11天，不過該案的Ct值高達36，因此傳染風險較低，其丈夫曾於5月20日確診，儘管當時也被隔離但未進行採檢，有可能為家戶感染的殘留確診狀況，目前正採驗抗體釐清是否曾經染疫。



