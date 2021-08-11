柯文哲：疫苗打兩劑　讓新冠肺炎流感化是最安全的戰略

五月中成為新冠肺炎疫情首波重災區的台北市，昨（10）日首度出現0確診，也是近三個月內以來第一次。不過只經歷一天，今天又再度傳出4例確診案例。台北市長柯文哲今天也坦言，非常清楚高興也只能高興一天，要完全清零大概要28天全台0確診才能達標。不過柯文哲也引用新加坡為例，強調現階段可能要以打完兩劑疫苗、讓新冠肺炎「流感化」才是最安全的戰略。





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柯文哲表示，因為首都生活圈的關係，雙北息息相關，如果台北+0但新北仍有確診，或是反之亦然，都不能高興得太早，「不可能不來台北上班，或者下班回到新北。」柯文哲強調，由於有高鐵的緣故，全台都變成一日生活圈，必須要「全島+0」28天，才算是達到清零的目標。





不過柯文哲也坦言，如果一個不小心，台灣還是有可能被delta變種病毒入侵。「上次偷渡客10個人裡面有6人確診，其中有2人感染delta病毒。」柯文哲更直言，目前入境台灣的旅客，靠防疫旅館擋下的delta病毒感染者也多達50例，未來開放國門後，世界交通這麼頻繁的情況下，可能還是會被突破。





柯文哲表示，仿效新加坡的狀況，疫苗打完兩劑後，將新冠肺炎視為「流感」，然後不再進行管制，讓經濟活動回歸正常，恐怕是現在最安全的戰略，「新加坡已經這樣做了，目前也不再統計確診案例。」柯文哲說，台灣雖然防疫情況不錯，但應該不敢稱自己會比日本、新加坡等國家好，因此未來將新冠肺炎「流感化」，恐怕是最安全的做法。



