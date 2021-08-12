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巴西新冠肺炎疫情減緩　病床使用率創新低

▲巴西克魯茲基金會COVID-19觀測站11日公布最新報告指出，巴西所有州的COVID-19病床使用率均低低於80%，達到2020年10月以來最低水準，反映出接種疫苗的成果。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西克魯茲基金會COVID-19觀測站11日公布最新報告指出，巴西所有州的COVID-19病床使用率均低低於80%，達到2020年10月以來最低水準，反映出接種疫苗的成果。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-12 08:36:46

（中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電）巴西克魯茲基金會（Fiocruz）COVID-19觀測站11日公布最新報告指出，巴西所有州的COVID-19病床使用率均低低於80%，達到2020年10月以來最低水準，反映出接種疫苗的成果。

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根據報告，這是第一次沒有任何一州的公立醫療系統成人COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）病床使用率高於80%；其中包括聖保羅州在內的14州病床使用率更低於50%

目前，只有包括里約熱內盧在內的5州處於中間警報區，病床使用率介於60%至80%；其中羅賴馬（Roraima）和宏東尼亞（Rondônia）兩州之所以處於危險範圍內，是因為COVID-19床位減少緣故。

報告分析還指出，與前一週相比，COVID-19死亡人數下降1.1%，新增病例每天減少0.8%。

基金會衛生管理政策專家波特拉（MargarethPortela）說，這是基金會自2020年6月開始調查所有相關指標以來的最佳水準，她相信這一正面成果反映了全國疫苗接種活動的進展。

雖然如此，波特拉建議民眾應繼續保持防疫保護措施，避免群聚，因為病毒仍繼續傳播，而且還有Delta變種病毒株，所以應繼續小心謹慎。

儘管大多數州的疫情數據顯示正面訊息，但部分首府的情況仍讓人擔憂，例如里約熱內爐的COVID-19成人加護病房床位使用率仍高達97%，戈恩尼亞（Goiânia）的使用率達92%。

報告還強調，每天平均3萬3400例新增病例和910人死亡的水準仍偏高，顯示病毒傳播率依然強勁，面對疫情的威脅仍不可鬆懈。

巴西第一大城聖保羅市已施打1140萬5301劑COVID-19疫苗，包括798萬9427第一劑，309萬8899第二劑和31萬6975單劑疫苗（嬌生）；其中已接受第一劑或單劑疫苗者佔18歲以上成年人口中的90%。

為加快提高疫苗涵蓋率，聖保羅市將在14日和15日發起連續34小時COVID-19疫苗接種活動，主要針對18至21歲年輕人，預計在這兩天接種60萬人。（編輯：韋樞）1100812

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