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一般來說，牙刷會放在浴室潮濕的地方，長期累積的大量的細菌孳生，林醫師提到，如果長期沒有更換牙刷，加上牙刷底部不易清潔都容易增生細菌，且隨著刷毛會有耗損的情況，有些人覺得刷牙的效果差，不小心過於用力反而傷到牙齒跟牙肉，造成更多牙齒的耗損。
更換牙刷時間 把握三項重點
林醫師表示，牙刷更換時間最久三個月必須要更換，對於已經炸毛的牙刷，應提高更換的頻率。針對更換牙刷可以把握三大原則，第一：從牙刷背面看到刷毛岔開外翻，表示刷毛已炸毛開花時，是需要更換的時機。第二：刷毛底部如有髒東西沉積，此時也是更換的時機。第三：生重病後，因為口腔細菌在生病期間持續累積，康復後建議更換新牙刷。
牙刷看似很新 超過時間仍要更換
至於使用紫外線牙刷消毒架能否延長牙刷的壽命？林醫師補充，這不能夠延長牙刷的壽命，只能做為輔助烘乾來減少細菌的滋生，醫師呼籲在牙刷的更換上，如果已經出現牙刷毛岔開外翻，或者是超過三個月牙刷看似很新，應該積極更換牙刷，千萬別繼續使用。
資料來源：健康醫療網 保持牙齒亮晶晶 牙刷應該多久換一次？
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