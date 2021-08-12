今天也沒+0！黃珊珊透露：北市至少3例確診

台北市在10日出現近三個月來首度確診數「+0」後卻無法維持，繼昨日4例確診後，台北市副市長黃珊珊今（12）日上午透露，北市應該會有至少3例確診，其中兩例為新光三越A8館的消費者，另一例則是不明感染源確診案例。





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黃珊珊今天上午出席南門市場數位轉型的成果發表記者會，會後接受媒體訪問時，針對新光三越A8館以及遠百信義店A13有確診足跡一事，黃珊珊表示，目前已經針對足跡場域做完清消，與確診者有接觸的員工也都已經進行匡列，呼籲民眾不用太擔心。





黃珊珊也再次強調，問題在於確診者而不是場域，因此場域部分只要業者做好管理，應該不會有人是因為逛百貨公司而確診，因此台北市政府方面會注重於人的匡列。而現場記者也追問，繼前日確診數「+0」後，今天的確診狀況為何？黃珊珊也透露，除了2例百貨公司的消費者外，另一例則是不明感染源的確診，但主要還是要看下午指揮中心如何公布。



