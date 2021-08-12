差一點金牌！迷因「啵啵貓」掀點擊戰　台灣擠進全球第二

東京奧運才剛落幕，台灣摘下2金4銀6銅的史上最佳成績，不過對於「奪金牌」的熱血卻還沒因此熄滅，日前網路社群上掀起一股「POPCAT」網頁點擊大賽風潮，台灣在短短兩天內從30多名一口氣暴增超過30億次的點擊，至截稿為止台灣已經擠進世界排名第二拿下銀牌，相信距離擊敗第一名芬蘭拿下金牌也指日可待了。

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網路迷因「啵啵貓」（Pop Cat）近日掀起全球網友之間一較高下的熱潮，主要是有人將啵啵貓與網頁點擊小遊戲結合，只要按下螢幕圖片畫面中的貓貓嘴巴就會一開一合發出「啵」、「啵」的聲音，操作直覺、介面可愛加上全球各國還有自己的排行，導致這個簡單的小遊戲瞬間在社群上爆紅，讓網友們無不瘋狂動動手指想「為國爭光」。

▲至截稿前台灣仍緊追在芬蘭後，不過排行榜目前似乎因系統異常而無法正常觀看。（圖／翻攝自推特@soloan6）

事實上，啵啵貓（Pop Cat）本名是Oatmeal，因為當初國外飼主錄下牠撒嬌和抿嘴的畫面，被P圖成gif圖和張大O型嘴圖片，嘴巴一開一和的超Q模樣也被合成大量迷因圖，因此在推特、 Reddit 等各大社群論壇爆紅，就連台灣網友也瞬間被牠可愛的模樣圈粉。

有趣的是這場全球「點擊啵啵貓」大賽當中也有不少值得玩味的彩蛋，例如想靠程式「開外掛］高速點擊賺分數，啵啵貓就會雙眼發出紅光警告，這時所有點級數都不會被計算，只能重新開啟頁面乖乖點擊；另外目前世界排行榜上，台灣時間今（12）早上9點30分後已經突破40億點擊，衝上世界第2名；墊底的北韓則只有1次點擊數，讓人相當好奇是誰手滑按了那一下；而目前位居第一拿著金牌的國家是突破50億點擊次數的芬蘭，只要到

「

popcat.click」

替台灣爭奪另一面屬於我們的金牌！（編輯：楊智傑）