COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

52.4萬劑AZ疫苗施打族群　陳時中：依年齡層往下開放　

▲全國縣市於6月15日起，統一為各年齡層民眾施打COVID-19疫苗。（圖／記者葉政勳攝2021.06.15）
▲全國縣市於6月15日起，統一為各年齡層民眾施打COVID-19疫苗。（圖／記者葉政勳攝2021.06.15）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-12 15:58:10

我國自購約52.4萬劑AZ疫苗，將於今（12）下午3時40分抵台。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，此批疫苗效期至12月31日為止，原則上仍是會依年齡層繼續往下開放施打。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指出，指揮中心去年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，先前已到貨3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑，本次提供第五批疫苗，截至目前總計約241萬劑到貨；本次提供疫苗為多劑型包裝，每瓶10人份，需存放於2-8℃的環境，本批效期至12月31日。

針對此批疫苗能否在第6輪施打，陳時中說，新疫苗到貨後，要如何施打都還在規劃中，原則上仍是會依接種年齡層繼續往下開放，不過細節還是要依照整體劑量再做討論，因為未來可能也有疫苗會來，要怎樣安排會再做適當考慮。

另外，有記者提問，指揮中心是否有暗中向AZ催貨？陳時中表示，每一批疫苗「疾管署都非常努力去催」，畢竟只要不努力就會被別人拿去，但緊盯也不一定有效，且除了緊盯之外，還需要外交單位的配合，這都是同步進行中的。

▲8月12日全台新增4例本土例本土確診個案，另外增加1例死亡個案。（圖/NOWnews製圖）
▲8月12日全台新增4例本土例本土確診個案，另外增加1例死亡個案。（圖/NOWnews製圖）

▲8月12日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲8月12日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
72.95%27.05%
2021-08-09-2021-08-12
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀