52.4萬劑AZ疫苗施打族群 陳時中：依年齡層往下開放
我國自購約52.4萬劑AZ疫苗，將於今（12）下午3時40分抵台。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，此批疫苗效期至12月31日為止，原則上仍是會依年齡層繼續往下開放施打。
記者賴志昶／台北報導
2021-08-12 15:58:10
指揮中心指出，指揮中心去年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，先前已到貨3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑，本次提供第五批疫苗，截至目前總計約241萬劑到貨；本次提供疫苗為多劑型包裝，每瓶10人份，需存放於2-8℃的環境，本批效期至12月31日。
針對此批疫苗能否在第6輪施打，陳時中說，新疫苗到貨後，要如何施打都還在規劃中，原則上仍是會依接種年齡層繼續往下開放，不過細節還是要依照整體劑量再做討論，因為未來可能也有疫苗會來，要怎樣安排會再做適當考慮。
另外，有記者提問，指揮中心是否有暗中向AZ催貨？陳時中表示，每一批疫苗「疾管署都非常努力去催」，畢竟只要不努力就會被別人拿去，但緊盯也不一定有效，且除了緊盯之外，還需要外交單位的配合，這都是同步進行中的。
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