神社停用手水舍　不久竟被二貓「佔領」：這我們的啦！

手水舍被牠們保護起來了！因應疫情關係，阿志都彌神社行過天滿宮將寺內手水舍的水放乾，以免信徒在淨手過程中接觸感染，不料沒過多久，乾涸的手水舍竟長出兩隻「保護神獸」，一起來看看牠們帥氣的模樣吧！

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▲神社園內遍布櫻花，風景非常雅致。（圖／Twitter帳號：yukisugi_shrine）

× ▲神社園內遍布櫻花，風景非常雅致。（圖／Twitter帳號：yukisugi_shrine）

▲到處都能看到兩隻貓貓的身影。（圖／Twitter帳號：yukisugi_shrine）

× ▲到處都能看到兩隻貓貓的身影。（圖／Twitter帳號：yukisugi_shrine）

阿志都彌神社行過天滿宮位在日本滋賀縣，在春天時，入口的步道上會盛開連綿的櫻花樹和梅樹，濃密成蔭的景致非常吸引人，而此寺魅力不僅於此，裡頭還住著兩隻小小神獸，常常在寺內各處休息、玩耍，讓人無法將視線從牠們身上移開。日本神社旁都會設有讓人洗手、漱口的「手水舍」，近期為因應新冠疫情而把裡頭的水抽乾，沒想到這地點就被兩隻貓貓給盯上，出現了這可愛的一幕！

▲這是手水舍還裝滿水的時候。（圖／Twitter帳號：yukisugi_shrine）

× ▲這是手水舍還裝滿水的時候。（圖／Twitter帳號：yukisugi_shrine）

▲兩隻貓咪似乎很喜歡這個地方，常常在這邊休息。（圖／Twitter帳號：yukisugi_shrine）

× ▲兩隻貓咪似乎很喜歡這個地方，常常在這邊休息。（圖／Twitter帳號：yukisugi_shrine）

▲裡面的水被抽乾後，牠們竟然直接住了進去！手水舍要變貓砂盆啦！（圖／Twitter帳號：yukisugi_shrine）

× ▲裡面的水被抽乾後，牠們竟然直接住了進去！手水舍要變貓砂盆啦！（圖／Twitter帳號：yukisugi_shrine）

在手水舍還灌滿水時，兩隻貓就常在附近遊蕩，當盆內水被抽乾，牠們立刻化身「手水舍保護神獸」，直挺挺地坐在裡頭，非常搞笑！而神社人員也說明，貓貓們在寺內有自己的家，也有專屬的飲水、飼料盆，但牠們似乎認為這是一個舒適的地方，總是在此處流連忘返！網友們對貓貓們的行動感到非常有趣，紛紛留下創意留言：「手水舍變抓手舍XD」、「您遺失的是左邊的貓貓還是右邊的貓貓？」、「以為貓咪頭上頂洗手乳」、「是哪位得到7龍珠許的願，還不快領走！」。

（編輯：李惠婷）