神社停用手水舍　不久竟被二貓「佔領」：這我們的啦！

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阿志都彌神社行過天滿宮位在日本滋賀縣，在春天時，入口的步道上會盛開連綿的櫻花樹和梅樹，濃密成蔭的景致非常吸引人，而此寺魅力不僅於此，裡頭還住著兩隻小小神獸，常常在寺內各處休息、玩耍，讓人無法將視線從牠們身上移開。日本神社旁都會設有讓人洗手、漱口的「手水舍」，近期為因應新冠疫情而把裡頭的水抽乾，沒想到這地點就被兩隻貓貓給盯上，出現了這可愛的一幕！
在手水舍還灌滿水時，兩隻貓就常在附近遊蕩，當盆內水被抽乾，牠們立刻化身「手水舍保護神獸」，直挺挺地坐在裡頭，非常搞笑！而神社人員也說明，貓貓們在寺內有自己的家，也有專屬的飲水、飼料盆，但牠們似乎認為這是一個舒適的地方，總是在此處流連忘返！網友們對貓貓們的行動感到非常有趣，紛紛留下創意留言：「手水舍變抓手舍XD」、「您遺失的是左邊的貓貓還是右邊的貓貓？」、「以為貓咪頭上頂洗手乳」、「是哪位得到7龍珠許的願，還不快領走！」。（編輯：李惠婷）
コロナ禍ということもありまして、— 阿志都弥神社行過天満宮《公式》 (@yukisugi_shrine) August 4, 2021
現在、手水舎のご利用を休止させていただいています。
しかし、
別の用途に利用されていることが
本日判明いたしました😓💦 pic.twitter.com/e4PODYWlbe