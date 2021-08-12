北市公布2例確診足跡　遍及信義區百貨公司

10日台北市歷經三個月以來首日確診數「+0」後，連續兩日都傳出有確診。今（12）日防疫指揮中心公布全台確診數字，4例確診數之中，台北市就佔了3例。而下午衛生局也公布其中兩例確診的足跡資料，除了前一天就已經被揭露的新光三越A8館及遠東百貨A13館以外，新增了微風松高的足跡。





我是廣告 請繼續往下閱讀

根據衛生局公布的相關資料顯示，案15923及案15925兩名確診案例為友人，兩人一同在8月8日的下午4時至晚間7時，曾經依序前往遠東百貨A13館、微風松高百貨以及新光三越信義新天地A8館進行消費。





衛生局方面表示，目前兩名確診的感染源尚待釐清，個案曾到過的百貨，11日都已經進行全館清消，遠百信義A13則在12日全館停業1天，微風松高B1樓層停業1天，新光三越台北信義新天地A8的B1樓層停業1天。





衛生局疾管科長張惠美補充說明表示，案15923目前已經擴大匡列28人，26人已經完成檢測呈陰性反應，另2人則安排檢測中；案15925則匡列3人，目前PCR檢測尚未出爐。



