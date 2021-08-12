影／年邁母為兒娶妻作交易 《來魔女食堂吧》代價藏洋蔥
由韓國知名演員宋智孝、南志鉉、蔡鍾協、河道權主演的奇幻暗黑韓劇《來魔女食堂吧》，改編自韓國同名奇幻小說，「懵智孝」劇內化身冷酷魔女，用魔法料理與人類的願望作等價交換。「有失必有得」的現實，與人類為在社會生存的殘酷之中，什麼是真正的獲得？什麼是真正的失去？透過演員們精湛表現，呈現寫實卻又殘酷的暗黑情節，讓戲迷們大呼過癮。
影像中心/綜合報導
2021-08-12 22:00:00
在6日播出的「與記憶一起被淡忘的艾草松糕」集數中，年邁母親為了兒子與魔女作交易，母親願在有生之年，能看見兒子身邊，有個深愛著他的另一半，陪他度過下半生，無奈看兒子總對人生不積極，耳聞「魔女食堂」的存在，便決定與魔女許下願望，拿自己人生所有的記憶作為交換；如願以償的母親，卻換來的是「老年癡呆」的代價。 兒子事後收到一封，失去記憶前，母親的親筆信，一句一言感動無數粉絲：「在我眼中你仍是長不大的孩子，我怕你沒能找到放心依靠的人，就將你獨自留在這個險惡的世界，如果你看到這封信，就表示我許的願望實現了，媽媽托你的福，每天感到很幸福...」。《來魔女食堂吧》每周五在friDay影音上架更新。