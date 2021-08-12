行銷全國運動會 抗韓英雄湯智鈞拍攝「我新北揪強大」
國民弟弟湯智鈞在東京奧運的場上一戰成名，成為抗韓的英雄；至於射箭國手湯智鈞的箭到底有多準？「蝦米！」竟可以在三峽的老街上，連續射穿2個金牛角。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-12 20:28:11
新北市政府體育處表示，這是新北市主辦110年全國運動會的系列趣味短片，用選手展現在地的特色；出身三峽的射箭國手湯智鈞，用他的神箭串起大家對三峽金牛角的共同回憶，影片於8月到9月陸續推出，陪伴民眾渡過等待賽事的期間。
體育處長洪玉玲指出，為了讓廣大民眾更加了解新北的在地特色，與在地優秀的運動選手，特別規劃一系列詼諧的趣味短片，讓民眾瘋運動賽事的同時，也能更加認識新北市，及展現選手們不為人知、俏皮可愛的一面。
除精心拍攝的「我新北揪強大」系列影片外，還有花絮影片中訪談選手，漏網鏡頭；接下來還有體操精靈丁華恬、拳擊女王林郁婷、雷母雷千瑩、射擊選手林穎欣等奧運國手等眾多精彩影片，將讓看見意想不到的新北在地特色。
洪玉玲說，更多經典有趣與精彩賽事的訊息，請上110年全國運動會官網，或持續追蹤Line社群「新北運動聚點」、FB官方粉絲團「110年全國運動會在新北」，掌握最新的資訊。