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印尼檢討防疫政策不再參考死亡人數　引發批評

▲印尼當局日前決定，因COVID-19患者死亡統計延遲通報的問題，死亡數將不再納為檢討防疫政策的因素，遭流行病學專家批評是錯誤決定。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲印尼當局日前決定，因COVID-19患者死亡統計延遲通報的問題，死亡數將不再納為檢討防疫政策的因素，遭流行病學專家批評是錯誤決定。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-13 05:53:40

（中央社記者石秀娟雅加達12日專電）印尼當局日前決定，因COVID-19患者死亡統計延遲通報的問題，死亡數將不再納為檢討防疫政策的因素。流行病學專家批評是錯誤決定，因為不論任何疾病，死亡率都是重要指標。

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印尼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情曲線走勢近來偶爾趨緩，但死亡人數居高不下。根據世界實時統計數據Worldometer網站，過去7天印尼通報1萬1562人病逝，是各國之冠，占全球過去7天死亡人數的1/6。

印尼政府日前表示，未來檢討防疫政策時，死亡人數將不再是參考的因素之一，因為有很多的案例是延遲通報，無法反映當下的疫情。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）昨天報導，印尼衛生部發言人席蒂（Siti Nadia Tarmizi）指出，最近3週死亡人數較高，是因為有些地區未能即時回報死亡人數，有些是幾週、甚至幾個月前的案例，如果納入指標，會與實情有所偏差。

針對這項決定，任教於澳洲格里菲斯大學（Griffith University）環境與公衛中心的印尼流行病學專家布迪曼（Dicky Budiman）接受印尼羅盤報（Kompas）訪問時指出，這是一項非常錯誤的政策，因為降低死亡人數是控制疫情的目的之一。

布迪曼指出，不只是流行病，不論心臟病、糖尿病等其他任何疾病，死亡率都是評估相應政策或者國家整體公衛發展的重要指標；就2019冠狀病毒疾病來說，死亡人數可以看出疫情的嚴重程度，以及防疫策略、疫苗接種是否有效。

印尼時代報（Tempo）報導，世界衛生組織（WHO）前東南亞區主任詹德拉（Tjandra Yoga Aditama）表示，死亡人數是衡量疫情的關鍵指標，如果可取得的死亡人數不正確，必須校正，讓資料能反映實際疫情。

印尼今天通報新增2萬4709例確診，篩檢人數13萬6252人，陽性率18%，死亡人數新增1466人，仍在治療或隔離中的患者有41萬2776人，疑似患者30萬2070人。累計確診377萬4155例，累計死亡人數11萬3664人。（編輯：馮昭）1100812

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