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COVID-19全球確診逾2億468萬例　超過432萬人病故

▲法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間12日10時（台灣12日晚間6時），全球至少432萬3957人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），至少2億468萬5500例確診。示意圖。（圖／Pixabay）
▲法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間12日10時（台灣12日晚間6時），全球至少432萬3957人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），至少2億468萬5500例確診。示意圖。（圖／Pixabay）

中央社

2021-08-13 05:56:10

（中央社巴黎12日綜合外電報導）法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間12日10時（台灣12日晚間6時），全球至少432萬3957人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），至少2億468萬5500例確診。

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疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球11日通報新增1萬63人病歿、 69萬4642起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印尼（1466死）、巴西（975死）、俄羅斯（808死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計61萬8479人病故、3619萬390例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（56萬5748人喪生、2024萬5085例確診）、印度（42萬9669人喪生、3207萬7706例確診）、墨西哥（24萬6203人喪生、302萬596例確診）及秘魯（19萬7146人喪生、212萬8516例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有598人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（311人）、波士尼亞-赫塞哥維納（295人）、捷克（284人）和巴西（266人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計139萬8578死、4177萬4939例確診；歐洲累計121萬6930死、6012萬2641例確診；亞洲共計71萬4964死、4681萬425例確診。

美國和加拿大共計64萬5165死、3763萬4563例確診；非洲共計17萬9969死、712萬1257例確診；中東地區共計16萬6849死、1112萬5580例確診；大洋洲共計1502死、9萬6103例確診。（譯者：劉淑琴）1100812

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