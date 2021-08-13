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歐洲熱浪席捲野火肆虐　又是高溫穹頂惹禍

▲歐洲正飽受嚴酷熱浪襲擊，多處出現前所未有高溫，引發土耳其、希臘、義大利、西班牙野火肆虐。這波10年來最嚴重熱浪，與今夏稍早美西破紀錄高溫，都歸咎於「高溫穹頂」現象。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲正飽受嚴酷熱浪襲擊，多處出現前所未有高溫，引發土耳其、希臘、義大利、西班牙野火肆虐。這波10年來最嚴重熱浪，與今夏稍早美西破紀錄高溫，都歸咎於「高溫穹頂」現象。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-13 06:13:33

（中央社倫敦12日綜合外電報導）歐洲正飽受嚴酷熱浪襲擊，多處出現前所未有高溫，引發土耳其、希臘、義大利、西班牙野火肆虐。這波10年來最嚴重熱浪，與今夏稍早美西破紀錄高溫，都歸咎於「高溫穹頂」現象。

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英國「每日快報」（Daily Express）報導，歐洲7月出現史上同月次熱紀錄，加上正值野火季，在歐洲大陸各地引發凶猛火勢，整個區域爆發野火頻率升高。

根據歐洲森林火災資訊系統（European ForestFire Information System）的資料，截至9日，土耳其、希臘和義大利遭野火焚燒面積已高於歷來年平均，災情較輕的葡萄牙和西班牙也仍面臨高度野火風險。

專家指出，歐洲野火肆虐與氣溫處於歷史高點有關。「高溫穹頂」（heat dome）是將熱氣困在一定區域的高壓氣泡。根據最新熱浪地圖，未來一週歐洲氣溫很可能還會達到攝氏47至49度的酷熱程度。

今年以來截至本月10日，土耳其遭野火焚燒面積累計已17萬5773公頃，希臘10萬7117公頃，義大利10萬3636公頃，西班牙3萬8958公頃，葡萄牙也有1萬5020公頃。

美國「華盛頓郵報」報導，美國和加拿大西部今年6、7月遭到數波氣溫破紀錄的熱浪襲擊，禍首也是夏天經常出現、且是大多數熱浪成因的高溫穹頂。這種天氣現象是由於強大高壓籠罩大片區域，造成底下的空氣壓縮並持續升溫。

高溫穹頂的成因是，空氣在夏季熾烈陽光照射下形成一股熱氣團，向上擴張到大氣層後形成一個高壓穹頂，造成週圍的天氣系統改道。

隨著高壓系統穩固，被壓在底下的空氣造成大氣層溫度升高，並驅散覆蓋的雲層。由於夏季太陽位置角度高，加上天空無雲，導致地面加熱溫度更高。

若是遇到乾旱情況，這種惡性的氣候回饋（climate feedback）循環就不止於此。高溫加上環境乾枯，會造成熱浪程度更極端，因為土壤幾無水氣，熱能不再作用於水氣蒸發這個冷卻過程，而會直接加熱空氣和地面溫度。

哥倫比亞大學（Columbia University）拉蒙多哈堤地球觀測站（Lamont-Doherty Earth Observatory）博士後研究員鮑德溫（Jane Wilson Baldwin）指出，美西當時乾旱情況嚴重，以至於地面和大氣層間許多氣候回饋都造成高溫穹頂現象加重。

鮑德溫受訪時解釋：「當地表較乾燥，就無法透過水氣蒸發降溫，造成表面溫度更高，進而使得高空的（高溫穹頂）封鎖力道更強。」

除此之外，燃燒化石燃料造成背景溫度更高，也會使得高溫穹頂情況更嚴重。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1100812

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