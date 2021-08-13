越南3個月累計24萬病例　已知4台灣人染疫亡

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疫情持續延燒之際，又有台灣人染疫病逝越南。平陽台商會會長張慶煌向中央社表示，丁姓男子今天在平陽省一家醫院病逝，由於死者生前也是平陽台商會的資深常務理事，平陽省台商對此都非常不捨。
丁姓男子的父親先前也因為染疫於7月31日在越南住處病逝，丁姓男子因為也有COVID-19症狀，便於當天前往就醫。
張慶煌說，直到最後一刻商會都與死者家屬保持聯繫，居中協調、安排轉院事宜，但在缺乏系統性的轉院指引、規範下，來來回回耗掉不少時間且也未能促成。
他表示，盼當地政府能建立收治、轉院的標準作業程序及直接聯繫窗口。此外，在防疫行動限制下，希望遇到緊急案件時能夠給予通行，方便人員前往醫院了解。最後，盼當地政府加速施打疫苗，做企業生產、復工的堅強後盾。
張慶煌說，目前平陽省還有10多名確診的台灣人在醫院治療中，希望不會再有憾事發生。
越南最新一波COVID-19本土疫情以台商主要聚集的越南南部疫情最為嚴重，包括今天病逝的丁姓男子在內，迄今共4名台灣人染疫不治，他們生前都在越南南部的工業重鎮平陽省工作、生活。
駐胡志明市辦事處指出，已與死者在越南的家屬聯繫，出具處理後事所需文書，疫情期間民眾遇到緊急狀況辦事處都會協助處理。至於疫苗接種一事，平陽省8月下旬可望對台商、幹部進行施打。
越南有約9800萬人口，但疫苗覆蓋率僅約11%。根據越南衛生部統計，截至目前約有1100萬人施打了第一劑疫苗，並有約100萬人接種完兩劑。（編輯：高照芬）1100812