812國際青年日　「疾課行動」千位青年齊思辨！

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連續14天的講堂，思辨隨著疫情興起的遠距學習、網路社交、防疫與人權、鎖國與封城、國際防疫合作、生活適應與心理健康等6大公民議題，不限地域與國家開放35歲以下的青年參加，除了桃園市、台北市、新北市、台中市、高雄市、花蓮縣、澎湖縣、金門縣等18個縣市，甚至還有加拿大、馬來西亞、宏都拉斯、美國及日本等5國青年參加，表達對疫情下的國際交流及公共事務的熱情與關心。
擔任網路社交議題講師的台灣數位外交協會郭家佑理事長，在講堂中提到：「外交最重要的就是信任感，運用數位工具和社群媒體倡議我們的觀點，就能幫助台灣成為世界的好朋友。」現居荷蘭的排灣族青年Jessica，也分享對防疫與人權議題的觀察：「當遇到文化或族群的不平等對待時，需要的是溫柔而堅定地表達想法，藉由溝通就有機會讓外國朋友站在我們的角度思考。」而由印度知名部落客Anjali和「台灣女婿」吳鳳主講的全英文課程，則帶領學員從國外防疫經驗及外國人在台灣生活的視角出發，觸發青年獨立思考與多元思辨疫情下的全球脈動。
全勤不缺席的鍾婉玲學員表示：「14堂課的洗禮讓我收穫滿滿，鼓勵自己能更勇敢嘗試新事物，開啟對不同議題的思辨。」鄒新猷同學也說：「一系列課程讓我吸收到各領域的菁華，對於未來有了新的學習方向及職涯規劃，感謝青年局為青年朋友們設計如此優質的線上講堂。」 桃園青年局顏蔚慈局長表示：「無國界零時差、從實體轉為線上，是今年響應國際青年日，推出疾課行動講堂的兩大特色。疫情帶給全球新的挑戰，也帶給我們更多反思，期勉每位青年朋友透過思辨，為世界注入青年世代的觀點，讓疫後的世界成為更美好的地方。」
在8月12日屬於青年的日子，桃園青年局同步發布6大議題課程精華及疾課行動主題影片，邀請青年到青年局FB粉絲專頁及YOUTUBE頻道，回顧與響應年度盛會，看完影片後於主題貼文留下最有感的一句感言，即可參加Switch Lite、HomePod mini、Line Store點數卡等好禮抽獎，更多資訊請上桃園青年局官網(https://youth.tycg.gov.tw/)及臉書粉絲專頁查詢。