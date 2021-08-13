不支持哈利走演藝圈？庾澄慶一舉動「表態立場」

庾澄慶（哈林）和前妻伊能靜的19歲兒子庾恩利（哈利），4日宣布出道，相較媽媽第一時間力挺、連發多篇文幫愛子宣傳，哈林僅透過經紀人說：「抱歉！我不知道，無法回應！」然而近日卻被發現已經默默關注兒子剛開通的微博，低調給予支持。
娛樂中心／綜合報導
2021-08-13 09:39:39｜2021-08-13 09:47:13
庾恩利12日分享與伊能靜一起拍的時尚大片，伊能靜以「最好的朋友」稱呼兒子，透露哈利申請聖馬丁、紐約大學，本來想找朋友寫推薦信，但最後報名時，哈利的介紹上沒有寫父母的工作背景，寫推薦信的是他一直尊敬的大學老師。 伊能靜表示，考進紐約大學拍的短片，是哈利自己獨立完成，她想幫忙找製片都來不及，「你強烈的想單刀赴會一切事情，而我在欣慰的同時知道，你已經長成了自己。」並跟兒子喊話：「我只想說，你記得，無論你做什麼，只要不傷害自己，不傷害他人，我會永遠尊重支持你的決定。」 最後，伊能靜說：「在我身邊好多人看著你長大，與其說你依賴我，不如說你給了我無數勇氣，你寫給我的歌裡，說隧道的盡頭就是光了。我相信我們除了是母子，更是一生的朋友，也是彼此探索世界的光。」字裡行間滿滿對兒子的驕傲。（編輯：楊穎軒）