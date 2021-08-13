媽衝好市多嗨喊「終於用到」！真實理由曝　眾秒懂：超讚

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；對此，就有一名女網友發文，表示她最近到好市多補貨都很開心，並吐出「真實理由」，貼文一出，眾人全懂「真的很讚」。





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該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示最近到好市多內湖店消費，都讓她心情很好，因爲自從開始規定「停車要收費」以後，停車位就變得超好找。





原PO接著說道「尤其是『粉紅停車格』更好找」，原來不僅是一般停車位變好找，就連婦幼專用車位也一樣，讓她忍不住在文末直呼「終於使用到了，超開心」。





▲一名媽媽表示，自從內湖好市多停車開始收費後，他終於停到「粉紅」停車格了。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

另外，也有不少網友表示，「希望新竹也能快點收費，不然完全等不到車位...」、「希望南崁店趕快收費」、「希望台中跟隨」、「這才叫會員制」、「早就應該收費了，附近一堆上班族直接停進來」」。（編輯：郭佩蓉）



