特企／平台營收就是財力證明　台新推超商頭家專屬信貸

對應民眾的多元購物型態需求，各大超商開始瞄準經營社群經濟，由店長擔任團主揪團銷售深受鄰近居民喜愛的商品。台新銀行觀察到此社群團購模式逐漸興起，搶先推出專為超商加盟店設計的「超商頭家專屬信貸專案」，讓超商店長能夠以平台營收資料證明或薪資紀錄即可取代傳統財力證明，申請信用貸款，成為全臺首家切入社群電商模式之銀行，協助超商店長緩解鋪貨資金需求壓力。





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台新銀行資深副總經理吳良民表示，對於自營商的授信，銀行主要係以營業報稅單資訊作為核貸依據，許多斜槓族群的網路賣家或團購頭家，雖有交易資訊，但無助於信用評分，較不容易通過授信審核。因此，台新銀行為滿足新型態社群賣家們的資金需求痛點，特別設計「超商頭家專屬信貸專案」，將超商團購平台的營收報告書和團購交易量認可為新型的財力證明依據，納入信用評分模型進行授信審核，案件核准後的30分鐘內即可取得所需資金，快速又便捷地滿足超商店長團購進貨時的資金需求。此外，台新銀行也對團購的貨源供應商提供專屬方案，可用於資金周轉或擴充規模等需要，協助讓社群團購生態體系運作更健全，促進良好的團購銷售循環，創造多贏。





台新銀行由「社群」、「消費」、「生活」三面向致力打造最溫暖的社群電商貸款，為超商頭家推出的專屬即時線上信用貸款服務，就是期望幫助超商與鄰近居民形成緊密的生活消費往來關係，台新銀行未來也將持續規劃推出其他多元的貸款應用場景，成為民眾資金需求的智慧好夥伴。





【參考資料】





信用貸款一段式(本利攤還型)，總費用年百分率計算範例：貸款金額NT$30萬，貸款期間5年(限制清償期為12期)，貸款年利率4.99%~15%(機動計息)，各項相關費用總金額NT$9,000，總費用年百分率約為：6.25%~16.39%。總費用年百分率之計算基準日為民國110年6月21日。本廣告揭露之年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算，實際貸款條件，仍以台新銀行提供之產品為準，惟每一客戶實際之年百分率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同，總費用年百分率不等於貸款利率。本行未與任何代辦業者或行銷公司合作辦理貸款事宜，敬請您留意，以免損害自身權益。本行保留最終核准貸款與否、貸款金額、年限及各項貸款條件之權利。



