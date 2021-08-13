媽外出4天！回家貓咪狂盯半小時　她驚：我該注意什麼？

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▲「啾啾」是一隻很懂得表達想法的2歲半公貓。（圖／網友凌小貓授權提供）

× ▲「啾啾」是一隻很懂得表達想法的2歲半公貓。（圖／網友凌小貓授權提供）

▲當初凌小貓與先生從一個柱子底下將牠救出，發現牠很聰明，也很喜歡黏著人。從小就喜歡盯著馬麻看，也常常當小跟班一樣跟前跟後，最特別的是會叫她去「抓蟑螂」。（圖／網友凌小貓授權提供）

× ▲當初凌小貓與先生從一個柱子底下將牠救出，發現牠很聰明，也很喜歡黏著人。從小就喜歡盯著馬麻看，也常常當小跟班一樣跟前跟後，最特別的是會叫她去「抓蟑螂」。（圖／網友凌小貓授權提供）

▲雖然啾啾有小V臉，但是很會吃的牠一歲就已經有6公斤，現在則是維持6.5公斤的身材。（圖／網友凌小貓授權提供）

× ▲雖然啾啾有小V臉，但是很會吃的牠一歲就已經有6公斤，現在則是維持6.5公斤的身材。（圖／網友凌小貓授權提供）

四天不在家，回來兒子一直用這種表情看我，我該注意什麼

▲日前凌小貓回娘家4天，回家後啾啾就趴在沙發上狂盯她半小時！（圖／網友凌小貓授權提供）

× ▲日前凌小貓回娘家4天，回家後啾啾就趴在沙發上狂盯她半小時！（圖／網友凌小貓授權提供）

▲啾啾：這麼多天不在家，回來就看電視，妳的心裡還有沒有朕？（圖／網友凌小貓授權提供）

× ▲啾啾：這麼多天不在家，回來就看電視，妳的心裡還有沒有朕？（圖／網友凌小貓授權提供）

網友看了啾啾的模樣都紛紛留言表示：「牠在努力回想妳是誰」、「半夜戴好安全帽以及全套護具，其它沒有需要注意的了

（編輯：陳珮瑜）

▲啾啾：好歹回來也要帶伴手禮吧，罐罐肉泥什麼的都好啊！（圖／網友凌小貓授權提供）