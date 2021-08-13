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媽外出4天！回家貓咪狂盯半小時　她驚：我該注意什麼？

▲網友出門4天後回家，發現貓咪一直趴在沙發上盯著自己。（圖／網友凌小貓授權提供）
▲網友出門4天後回家，發現貓咪一直趴在沙發上盯著自己。（圖／網友凌小貓授權提供）

文/寵毛網

2021-08-13 20:00:00

好久不見就是要多看看妳！網友凌小貓養了一隻2歲半的橘白公貓「啾啾」，日前她離開家4天，沒想到一進門啾啾一直對她喵喵叫，然後趴在沙發上狂盯著她半小時，讓她忍不住表示：「我該注意什麼？」。

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▲「啾啾」是一隻很懂得表達想法的2歲半公貓。（圖／網友凌小貓授權提供）
▲「啾啾」是一隻很懂得表達想法的2歲半公貓。（圖／網友凌小貓授權提供）
凌小貓受訪時表示啾啾是她與先生救援回來的貓咪，有一天半夜先生的朋友打電話來求助表示在某處聽見貓叫聲，愛貓的兩人立刻衝去找了好久，正當以為貓咪掉進排溝裡時，先生突然跑到一柱子旁，打開柱子的門，伸手抓出一隻髒兮兮的小貓，後來得知牠已經在那裏叫兩三天了，或許跟先生有緣才讓他發現。帶回家後發現啾啾是一隻很有靈性的貓咪，聽得懂奴才講話，也很會表達想法，像是牠肚子餓或是發現蟑螂，啾啾就會招喚她過去放飯或是消滅小強。

▲當初凌小貓與先生從一個柱子底下將牠救出，發現牠很聰明，也很喜歡黏著人。從小就喜歡盯著馬麻看，也常常當小跟班一樣跟前跟後，最特別的是會叫她去「抓蟑螂」。（圖／網友凌小貓授權提供）
▲當初凌小貓與先生從一個柱子底下將牠救出，發現牠很聰明，也很喜歡黏著人。從小就喜歡盯著馬麻看，也常常當小跟班一樣跟前跟後，最特別的是會叫她去「抓蟑螂」。（圖／網友凌小貓授權提供）
▲雖然啾啾有小V臉，但是很會吃的牠一歲就已經有6公斤，現在則是維持6.5公斤的身材。（圖／網友凌小貓授權提供）
▲雖然啾啾有小V臉，但是很會吃的牠一歲就已經有6公斤，現在則是維持6.5公斤的身材。（圖／網友凌小貓授權提供）
凌小貓補充由於自己屬於「特殊體質」，很容易吸引特殊朋友回家，但是只要待在啾啾身旁就會有一股安心的力量，而且牠經常盯著自己看，彷彿有話要說的樣子，後來一位通靈的友人突然告訴她啾啾是來報恩、保護她的，因此讓她特別開心。日前凌小貓回娘家4天，一踏進家門啾啾就一直對她喵喵叫，彷彿在抱怨她怎麼那麼多天不在家，然後就趴在沙發上盯著她看至少半小時，讓她忍不住笑說：「四天不在家，回來兒子一直用這種表情看我，我該注意什麼？」。

▲日前凌小貓回娘家4天，回家後啾啾就趴在沙發上狂盯她半小時！（圖／網友凌小貓授權提供）
▲日前凌小貓回娘家4天，回家後啾啾就趴在沙發上狂盯她半小時！（圖／網友凌小貓授權提供）
▲啾啾：這麼多天不在家，回來就看電視，妳的心裡還有沒有朕？（圖／網友凌小貓授權提供）
▲啾啾：這麼多天不在家，回來就看電視，妳的心裡還有沒有朕？（圖／網友凌小貓授權提供）
網友看了啾啾的模樣都紛紛留言表示：「牠在努力回想妳是誰」、「半夜戴好安全帽以及全套護具，其它沒有需要注意的了」、「在思考貓生」、「貓：那麼多天沒回來，回來還看電視，妳的良心不會痛嗎？」、「妳出去了4天，該跟我補償點什麼吧？」。（編輯：陳珮瑜）

▲啾啾：好歹回來也要帶伴手禮吧，罐罐肉泥什麼的都好啊！（圖／網友凌小貓授權提供）
▲啾啾：好歹回來也要帶伴手禮吧，罐罐肉泥什麼的都好啊！（圖／網友凌小貓授權提供）

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