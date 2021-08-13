快訊／新增4例本土確診、14例境外移入　另有2例死亡

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指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月11日累計公布14,615位確診個案中，已有13,142人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.9%。
指揮中心說明，今日新增14例境外移入個案，為7例男性、7例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自阿拉伯聯合大公國(杜拜)(案15929)、美國(6例：案15932、15935、15937-15939、15944)、柬埔寨(2例：案15933、15934)、中國(案15936)、越南(案15940)、印尼(案15942)、印度(案15943)及泰國(案15945)入境，入境日介於7月30日至8月11日；詳如新聞稿附件。
指揮中心統計，截至目前國內累計2,309,241例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,292,428例排除)，其中15,836例確診，分別為1,319例境外移入，14,464本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增2例空號病例(案4166、案9260)，共累計110例移除為空號。2020年起累計819例COVID-19死亡病例，其中811例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、臺北市312例、基隆市28例、桃園市25例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。