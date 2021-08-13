台泥董事會決議　捐贈慈濟1億元購買疫苗

（中央社記者蔡芃敏台北12日電）慈濟基金會已簽訂BNT原廠疫苗採購合約，疫苗將全數捐給政府，供國民施打。台泥昨（12）日表示，董事長張安平與董事會認同這項理念，決定捐贈慈濟新台幣1億元用於購買疫苗。





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台泥12日發布重大訊息指出，慈濟慈善基金會已在7月21日簽訂500萬劑BNT原廠疫苗採購合約，採購的疫苗將全數捐給政府主管機關，作為民間施打使用。董事長張安平、董事會認同慈濟基金會疫苗捐贈用途，並善盡台泥企業社會責任，因此董事會決議參與捐贈資助慈濟慈善基金會1億元。





台泥主管表示，本次捐款為一次性，將專用於購買疫苗，台泥期盼疫苗儘速來台，供國人施打，並能早日脫離疫情陰霾，恢復健康生活及正常經濟活動。





此外，台泥12日公告上半年財報，營收500.23億元，稅後純益108.52億元，每股盈餘（EPS）1.82元，略低於去年同期的1.94元。





台泥主管說，今年上半年因煤炭等主要原料價格上漲較多，進而稀釋利潤，且中國6月、7月進入雨季，多地發生水災，水泥需求萎縮，導致量、價均受到影響；對於下半年，台泥持續努力中，審慎看待後市表現。





隨著中國雨季進入尾聲，多地重大建設將密集開工，水泥將迎來旺季。中國水泥價格蠢蠢欲動，華東、中南地區水泥價格自8月起已開始陸續上調，多地上漲每噸人民幣20元至40元，水泥業旺季效應可望增溫。（編輯：楊蘭軒）1100812



