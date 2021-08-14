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邱治澔《隔離》戀上日本帥哥　當「家政夫」浪漫過七夕

▲邱治澔關在房間1個月揣摩人群疏離感。（圖／KKTV提供）
▲邱治澔關在房間1個月揣摩人群疏離感。（圖／KKTV提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-08-14 09:00:00

台日合作的BL劇《隔離後見個面，好嗎？》完成遠距離拍攝的創舉，劇情描述疫情期間因工作來台的日籍人士佐藤樹（河合朗弘飾），在隔離期間因為一通誤播的電話，認識了台灣少年陳柏春（邱治澔飾），最終跨過重重限制找到春天。由於主要場景幾乎都在房間內，如何更貼近「隔離中」的心境？河合朗弘表示：「因為最近疫情的關係，我都待在家裡，其實跟居家隔離一樣。」邱治澔則是發狠把自己關在家1個月：「我只透過網路跟朋友、劇組人員聯繫，為了模擬當初的狀況，才能比較好的融入在戲裡。」今（14日）恰逢七夕，被問到若以「柏春」的身分，會如何幫「佐藤樹」過節？邱治澔不改「家政夫」個性：「做一個美味的便當給他吃。」

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▲河合朗弘分享過節的情趣。（圖／KKTV提供）
▲河合朗弘分享過節的情趣。（圖／KKTV提供）
河合朗弘分享日本過節習俗，民眾會在紙上寫下期望的事情（不限於戀人），然後掛在竹子上，他就曾經寫過「不要太健忘」的願望。他覺得台灣的七夕比較浪漫，情侶會買很多花跟巧克力。自認個性不浪漫的他也曾趁另一半睡覺的時候，買花放在她的床邊想給她驚喜，沒想到被對方吐槽「好像被祭拜」，笑翻眾人。邱治澔就務實許多，會去幫另一半整理房間。飾演邱治澔劇中死黨的張雅惟與林鼎強則是行動派，張雅惟表示七夕通常會做些簡單的小餅乾或蛋糕來慶祝，疫情過後如果有機會，會想去旅行過節。林鼎強則搞笑說：「今年單身，會帶我媽去吃飯。」

▲賴東賢顏值征服日本男星河合朗弘。（圖／KKTV提供）
▲賴東賢顏值征服日本男星河合朗弘。（圖／KKTV提供）
《隔離後見個面，好嗎？》由KKTV與日本OTT平台、Video Market、Rakuten TV 跨海合作，《約‧定I DO》男主角賴東賢也友情跨刀，與日籍主持人歐陽MAMA一同演出佐藤樹的好友，3人從拍攝開始到結束雖然都只有視訊見面，河合朗弘卻直誇賴東賢是大帥哥、MAMA很幽默，「他們都很有趣，像是在排練中即興演出自己一直亂加戲。」邱治澔與張雅惟、林鼎強相處則像網友，私下也會約視訊尬聊來增加默契。《隔離後見個面，好嗎？》即將於9月17日於KKTV上架。



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