邱治澔《隔離》戀上日本帥哥　當「家政夫」浪漫過七夕

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河合朗弘分享日本過節習俗，民眾會在紙上寫下期望的事情（不限於戀人），然後掛在竹子上，他就曾經寫過「不要太健忘」的願望。他覺得台灣的七夕比較浪漫，情侶會買很多花跟巧克力。自認個性不浪漫的他也曾趁另一半睡覺的時候，買花放在她的床邊想給她驚喜，沒想到被對方吐槽「好像被祭拜」，笑翻眾人。邱治澔就務實許多，會去幫另一半整理房間。飾演邱治澔劇中死黨的張雅惟與林鼎強則是行動派，張雅惟表示七夕通常會做些簡單的小餅乾或蛋糕來慶祝，疫情過後如果有機會，會想去旅行過節。林鼎強則搞笑說：「今年單身，會帶我媽去吃飯。」
《隔離後見個面，好嗎？》由KKTV與日本OTT平台、Video Market、Rakuten TV 跨海合作，《約‧定I DO》男主角賴東賢也友情跨刀，與日籍主持人歐陽MAMA一同演出佐藤樹的好友，3人從拍攝開始到結束雖然都只有視訊見面，河合朗弘卻直誇賴東賢是大帥哥、MAMA很幽默，「他們都很有趣，像是在排練中即興演出自己一直亂加戲。」邱治澔與張雅惟、林鼎強相處則像網友，私下也會約視訊尬聊來增加默契。《隔離後見個面，好嗎？》即將於9月17日於KKTV上架。
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