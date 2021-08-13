逆向打開知名度　王品台式火鍋新品牌的疫後策略

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但隨著5月中疫情爆發，餐飲產業業績大受衝擊，王品藉由集團優勢和外送配合，反而也有好表現，更從消費者回饋中，在疫情之下殺出血路！談到過去幾個月的品牌發展，賴靜玉眼睛一亮，「以往集團的品牌都是先透過媒體打知名度，讓消費者來嚐鮮，反倒是這次因為疫情，讓整個宣傳模式逆向進行，先透過消費者做口碑。」
賴靜玉舉例，像是店內的銷魂雞肉飯、日曬油蔥麵線、尬個炸蛋等台式家常料理也大受好評，就有消費者詢問能不能只單點雞肉飯加炸蛋，「所以我們之後就賣起了便當」，西門商圈鄰近台北車站和城中區等商辦密集場所，所以就派員推著推車送到路上賣，讓品牌即使是平日中午也有不少上班族前來。
而一人一鍋的形式，又符合疫情的需要，不管是隻身前往或是與三五好友聚餐，品牌都能滿足需求，賴靜玉指出，西門商圈客群年輕，這次也效仿肉次方「半自助」的模式，只要278元就能享用30款蔬菜吧、甜點、台式經典冷飲吃到飽，同時這也是集團中營業時間最長的品牌，從上午11點到凌晨2點，而且下午不休息，「因為我們認為吃鍋就是不需要挑時間的，下午或宵夜場都很適合，而且將門檻降低，一個人也可以吃。」
該品牌目標是在3年內能達到全台15店規模，不過賴靜玉透露，這只是最低標，有信心一定能超過，而且集團在未來會鎖定火鍋、燒肉、桌菜三種形式的餐飲品牌，有別於最一開始的高價西餐王品牛排，和個人套餐的陶板屋、夏慕尼，現在的消費者對於連鎖品牌的排餐、西式套餐需求不如以往，取而代之的是多人聚餐的合菜或是火鍋，到現在集團想走的方向，是一個人也能吃多人聚餐類型的餐飲形式，且今年第四季還會推出新品牌，不斷因應台灣消費者愛好嚐鮮的需求。
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