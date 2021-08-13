印度男「1年與365女子」約會！背後原因藏洋蔥：不是花心

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拉姆透露，德里曾發生過一件令人髮指的輪暴案，一位年輕的女大學生在公車上遭到多人侵犯。這案件在拉姆心中留下深深陰影，他說「我幾個晚上都難以入眠」，當外國朋友問他印度為什麼對女性如此不友善，他無言以對。拉姆表示，他覺得整個社會肯定有哪邊不對，而他想要盡自己一份力量來提高印度女性的地位，於是決定進行這個和「365位女子約會」的計劃。
拉姆會要求女生主導這次的約會，女方來決定約會地點，外面餐廳或是要在女生家自己煮菜都可以，而在每次約會時拉姆都會針對男女兩性的問題與對方聊天。拉姆強調，希望透過自己的行動讓更多人開始設身處地去替另一性著想，「兩性先開始對話，了解另一方的觀點」，最後才有可能達成兩性平等。
拉姆分享自己印象最深刻的一次「約會」，其實是和自己的高齡祖母。祖母知道後很支持拉姆的想法，於是也成為拉姆的「約會夥伴」之一。祖孫倆一起去了當地的廟宇和湖泊走走，祖母還笑稱自己年輕時，吸引力不會輸給任何妹子。拉姆回憶，這是第一次自己和祖母單獨相處這麼久，兩人以像朋友的方式交談，而這就是「約會計劃」的主旨，聊天、對話。
拉姆強調，社會不可能一夜之間改變，但總是必須找個起點開始。「可能需要幾代人的時間，但我們必須堅持下去」。（編輯：倪浩軒）