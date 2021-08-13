COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

印度男「1年與365女子」約會！背後原因藏洋蔥：不是花心

▲印度一位男子計畫「1年與365位女子」約會，背後原因藏有洋蔥。（示意圖，與當事人無關／翻攝Pexels）
▲印度一位男子計畫「1年與365位女子」約會，背後原因藏有洋蔥。（示意圖，與當事人無關／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-08-13 22:36:43

印度一位男子許下心願，要在1年內與365位女子約會！後來他的目標並沒有在期限內達成，但他表示改變計劃，即便超過時間仍將繼續尋找約會夥伴，至今已經累積與335位女子約會了。而他之所以在民風較保守的印度實施這計劃，背後更是藏有洋蔥。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《BBC》報導，這位印度男子名叫拉姆（Sunder Ramu），他其實是一位演員以及專業攝影師，同時還是一位專業的舞者。拉姆曾經有過一段婚姻，但後來以離婚收場，不過他的「365位女子約會計劃」其實並非為了尋找愛情。拉姆強調自己是個浪漫的人，每天都期待愛情發生，但他之所以許下這心願，背後理由卻藏有洋蔥。

▲拉姆目標與365位女子約會，有時也會在臉書上分享約會的照片。（圖／翻攝自Sunder
▲拉姆目標與365位女子約會，有時也會在臉書上分享約會的照片。（圖／翻攝自Sunder Ramu的臉書）
拉姆透露，德里曾發生過一件令人髮指的輪暴案，一位年輕的女大學生在公車上遭到多人侵犯。這案件在拉姆心中留下深深陰影，他說「我幾個晚上都難以入眠」，當外國朋友問他印度為什麼對女性如此不友善，他無言以對。拉姆表示，他覺得整個社會肯定有哪邊不對，而他想要盡自己一份力量來提高印度女性的地位，於是決定進行這個和「365位女子約會」的計劃。

拉姆會要求女生主導這次的約會，女方來決定約會地點，外面餐廳或是要在女生家自己煮菜都可以，而在每次約會時拉姆都會針對男女兩性的問題與對方聊天。拉姆強調，希望透過自己的行動讓更多人開始設身處地去替另一性著想，「兩性先開始對話，了解另一方的觀點」，最後才有可能達成兩性平等。

拉姆分享自己印象最深刻的一次「約會」，其實是和自己的高齡祖母。祖母知道後很支持拉姆的想法，於是也成為拉姆的「約會夥伴」之一。祖孫倆一起去了當地的廟宇和湖泊走走，祖母還笑稱自己年輕時，吸引力不會輸給任何妹子。拉姆回憶，這是第一次自己和祖母單獨相處這麼久，兩人以像朋友的方式交談，而這就是「約會計劃」的主旨，聊天、對話。

拉姆強調，社會不可能一夜之間改變，但總是必須找個起點開始。「可能需要幾代人的時間，但我們必須堅持下去」。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
92.04%7.96%
2021-08-13-2021-08-16
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀