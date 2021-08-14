一頂安全帽賣5000坑錢？他臉綠「有必要嗎」 神優勢反曝
台灣騎乘機車的人非常多，往往在上下班尖峰路段，車潮都擠滿道路，這也讓台灣有「機車王國」的稱號，而為了保全機車騎士的安全，都規定騎乘機車一定要配戴安全帽，但市面上的安全帽款是百百種，有的390元就買得到，但有些要價5千元以上，讓人困惑這到底有何差別？
編輯中心/綜合報導
2021-08-14 10:56:53
一名網友在PTT貼文指出「朋友最近在挑選新的安全帽，原本他都是戴機車送的原廠安全帽，但聽很多人說騎車當然一定要換全罩，所以想要換，可是他又覺得沒有要跑長途，市區通勤而已有必要嗎？畢竟一頂全罩式安全帽也是不便宜？有人可以解答嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「時速40你摔車、被撞下巴就爛了」、「我學長騎重機被碾頭，他全罩爛掉人沒事」、「建議入門款全罩三四千也有，總比你戴西瓜皮安全帽好」、「我有一次摔車頭先撞地，躺下去覺得軟軟的，突然覺得那五千元花的很值得」、「平時感覺浪費錢，但用到可能就是一條命」、「不要說車禍，即使只是摔車傷到臉或斷幾顆牙齒，你就會覺得這個值得了」。
另外，也有網友分享恐怖經驗「台灣人就是不見棺材不掉淚，你要戴西瓜皮，就是四分之三的臉都露在外面，大學同學本來只想戴西瓜皮，說比較涼，結果被三寶闖紅燈撞到飛出去，下巴著地滑了不知道多遠，嘴唇下巴嚴重撕裂傷縫了10幾針，癒合後下嘴唇還是歪的，從此只戴全罩 ，不要鐵齒」。（編輯：張嘉哲）