台鐵中秋連假加開126班次 8／20零時起開放訂票
台鐵因應中秋疏運旅客需要，自今（2021）年9月17日（週五）起至9月22日（週三）止計6天，全線加開各級列車總計126班次。其中包含東部地區9月18日至21日加開樹林－花蓮復興號8班。今年中秋假期車票將自8月20日（星期五）0時起，開放網路及電話語音訂票。
記者許家禎／台北報導
2021-08-14 11:22:12｜2021-08-14 11:22:38
台鐵指出，這次中秋連假將加開126班次，並提供北宜100元、北花200元優惠票價及9月17日、9月20日連假離峰時段加開樹林往返台東7折紅眼列車。
為加強疏運旅客，9月17日至22日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。今年中秋假期車票自8月20日（星期五）0時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站及各車站時刻公告。
另9月18日至21日東線6班實名制自強號班次，於8月21日（星期六）0時起開放110年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。
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